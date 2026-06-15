Ministri izraelit i Financave: Marrëveshja Iran-SHBA është e keqe për Izraelin dhe të gjithë botën e lirë

Serdar Dincel
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Marrëveshja mes SHBA-së dhe Iranit e arritur nën ndërmjetësimin pakistanez është "e keqe për Izraelin dhe gjithë botën e lirë", tha sot ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, transmeton Anadolu.
"Fushata e përbashkët pati shumë arritje në dobësimin e Iranit dhe ato nuk do të shkojnë dëm", tha Smotrich në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
"Ne do të duhet të vazhdojmë fushatën për të rrëzuar regjimin vetë dhe të sigurojmë që Irani kurrë nuk do të ketë armë bërthamore", shtoi ai.
Duke pretenduar se Tel Avivi do të testohet në Liban, Smotrich tha se ai "do të vazhdojë të veprojë" për t'i dhënë ushtrisë izraelite "liri të plotë veprimi për të vazhduar largimin e Hezbollahut".
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të dielën se një marrëveshje paqeje me Iranin ishte përfunduar. Marrëveshja përfshin ndalimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe përfundimin e bllokadës detare të SHBA-së ndaj Iranit.
Pavarësisht njoftimit, ushtria izraelite vazhdoi sot sulmet ajrore në jug të Libanit.
Sulmet izraelite kanë vrarë mbi 3.700 njerëz, kanë plagosur rreth 11.500 të tjerë si dhe kanë zhvendosur mbi 1.5 milion që nga 2 marsi, sipas zyrtarëve libanezë.