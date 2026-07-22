Ministri i ri britanik i Mbrojtjes mbron deklaratat e tij se Izraeli ka kryer krime lufte

Aysu Biçer
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministri i ri i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, Wes Streeting, ka mbrojtur deklaratat e tij të mëparshme në të cilat akuzonte Izraelin për kryerje të krimeve të luftës, duke theksuar se nuk do të distancohet nga komentet që tashmë janë bërë publike, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në Panairin Ndërkombëtar Ajror në Farnborough, Streeting tha se Izraeli duhet të gjykohet sipas të njëjtave standarde që zbatohen për Britaninë dhe aleatët e saj të tjerë, duke theksuar njëkohësisht se vendi ka të drejtë të mbrohet.
I pyetur nëse ende qëndron pas deklaratave të tij të mëparshme se Izraeli ka kryer krime lufte, tani që mban postin e ministrit të Mbrojtjes, Streeting tha se nuk po tërhiqet nga ato komente.
“Kam shprehur shumë qartë shqetësimet e mia për veprimet e Izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Komentet e mia janë aty. Janë publikuar. Janë në regjistër. Nuk do të pretendoj se nuk i kam bërë ato komente”, tha ai.
Në deklarata të publikuara më parë, Streeting ka akuzuar gjithashtu qeverinë izraelite se përdor gjuhën e spastrimit etnik dhe se sillet si një “shtet i papërgjegjshëm”.
Ai shtoi se të qenit mik i Izraelit nuk do të thotë të shmangësh kritikat.
“Por unë gjithashtu e mbaj Izraelin, si mik dhe aleat, në të njëjtin standard me të cilin e mbajmë veten. Ky është standardi që duhet të zbatohet për Izraelin. Ky është standardi për të cilin mendoj, dhe kam frikë, se ata nuk e kanë përmbushur”, tha ai.
Streeting u pyet gjithashtu nëse Mbretëria e Bashkuar duhet të vazhdojë blerjen e armëve nga Izraeli. Ai u përgjigj se vendimet për prokurimet, marrëveshjet tregtare dhe marrëdhëniet diplomatike merren nëpërmjet mekanizmave të vendosur të qeverisë dhe jo vetëm nga ai.
Armëpushimi, i cili është në fuqi që nga 10 tetori 2025, është cenuar vazhdimisht nga sulmet ajrore izraelite, inkursionet tokësore dhe kufizimet e vazhdueshme në pikat kufitare, duke lejuar hyrjen vetëm të një sasie të kufizuar të ndihmës humanitare në Gaza.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet izraelite të armëpushimit që nga hyrja e tij në fuqi kanë vrarë 1.158 palestinezë dhe kanë plagosur 3.756 të tjerë.
Armëpushimi pasoi dy vjet luftë gjenocidale të Izraelit në Gaza, e nisur më 8 tetor 2023.
Ofensiva izraelite ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë, ka plagosur mbi 173.000 të tjerë dhe ka dëmtuar ose shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.