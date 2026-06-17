Ministri i kabinetit izraelit: Aksi Turqi-Katar-Pakistan është shqetësues për Tel Avivin

Serdar Dincel, Zein Khalil
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ministri izraelit për Çështjet e Diasporës, Amichai Chikli tha sot se "Aksi Turqi-Katar-Pakistan është shqetësues për Tel Avivin", transmeton Anadolu.
"Ajo që po dëshmojmë është ngritja e një aksi të ri", tha ministri Chikli, në një prononcim për radion 103 FM të Izraelit, duke shtuar se të tre vendet kanë ndihmuar në formësimin e marrëveshjes së shpallur së fundmi midis SHBA-së dhe Iranit.
"Marrëveshja që po del është shqetësuese dhe shqetësimi im më i vogël është rehabilitimi i ekonomisë iraniane", shtoi ai.
Komentet e tij erdhën mes kritikave të ashpra në Izrael ndaj kryeministrit Benjamin Netanyahu, të cilin figurat e opozitës e akuzojnë për dështim, duke thënë se presidenti i SHBA-së, Donald Trump e përjashtoi atë nga negociatat me Iranin për t'i dhënë fund luftës.
Washingtoni dhe Teherani arritën armëpushim të përkohshëm më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez përpara se të shpallnin një marrëveshje kornizë të hënën për t'i dhënë fund konfliktit. Marrëveshja pritet të nënshkruhet zyrtarisht të premten në Zvicër.
Ministrat e qeverisë izraelite kanë shprehur publikisht kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes. Ndërkohë nga Turqia, Katari dhe Pakistani nuk ka patur asnjë përgjigje të menjëhershme ndaj vërejtjeve të ministrit izraelit Chikli.
Të tre vendet kanë mbështetur zgjidhjet diplomatike për të zgjidhur konfliktin SHBA-Iran dhe përpjekjet për të promovuar stabilitetin rajonal.