Ministri i Jashtëm turk takon në Stamboll homologët e tij nga Gjeorgjia dhe Azerbajxhani

Gizem Nisa Çebi Demir
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan zhvilloi sot takime të ndara me homologët e tij nga Gjeorgjia dhe Azerbajxhani në Stamboll, sipas burimeve diplomatike, transmeton Anadolu.
Fidan zhvilloi bisedime të veçanta me homologen e tij gjeorgjiane Maka Botchorishvili dhe homologun e azerbajxhanas, Jeyhun Bayramov në margjinat e një takimi trepalësh të tre ministrave të Jashtëm, thanë burime të Ministrisë së Jashtme turke.
Nuk janë dhënë ende detaje të mëtejshme të takimeve.