Büşra Nur Çakmak
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan u prit sot nga kryeministri i Singaporit, Lawrence Wong, gjatë një vizite zyrtare në qytet-shtetin e Azisë Juglindore, transmeton Anadolu.
Takimi u zhvillua në Singapor, tha Ministria e Jashtme turke në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Fidan u takua gjithashtu me homologun e tij nga Singapori, Vivian Balakrishnan, tha ministria në një postim të veçantë.
Kryediplomati turk po viziton Singaporin si pjesë e përpjekjeve për të forcuar lidhjet dypalëshe dhe për të diskutuar për çështjet me interes të ndërsjellë.