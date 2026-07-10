Ministri i Jashtëm turk: NATO duhet të ndërtojë një ekosistem të përbashkët, jo vetëm të ndajë barrët

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, deklaroi të premten se vendet anëtare të NATO-s duhet të përqendrohen jo vetëm te ndarja e barrës, por edhe te ndërtimi i një ekosistemi të përbashkët, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për transmetuesin publik turk TRT, Fidan tha se koncepti i ndarjes së barrës në NATO “ka pushuar së qeni vetëm një koncept dhe tashmë është shndërruar në një politikë të zbatueshme”. Sipas tij, ky është rezultati më i rëndësishëm i samitit të NATO-s që Turqia e organizoi këtë javë në Ankara.
Ai e cilësoi samitin si një “arritje të jashtëzakonshme” të politikës së jashtme turke të udhëhequr nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan.
Fidan theksoi se industria e mbrojtjes tashmë është po aq e rëndësishme sa edhe aftësitë ushtarake dhe nuk shihet më vetëm si një element mbështetës, por si një komponent thelbësor i sigurisë.
Ai shtoi se marrëveshjet për industrinë e mbrojtjes brenda aleancës janë “jashtëzakonisht të rëndësishme për të ardhmen e industrisë sonë të mbrojtjes”.
Fidan vuri në dukje gjithashtu se qëndrueshmëria është një nga temat më të diskutuara.
Ai nënvizoi se e ardhmja e NATO-s duhet të përcaktohet kolektivisht nga të gjitha vendet anëtare të aleancës.
Sipas tij, edhe pse është diskutuar gjerësisht vetëmjaftueshmëria industriale e secilit shtet, tashmë është bërë e qartë se asnjë vend nuk mund ta mbajë i vetëm këtë ekosistem.
“Ndërtimi i një ekosistemi të përbashkët mes vendeve anëtare të aleancës është po aq i rëndësishëm sa ndarja e barrës”, tha ai.
- NATO 3.0
Fidan tha se ka marrë pjesë në një takim të një grupi të vogël me ftesë të Sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ku pjesëmarrësit kanë diskutuar rëndësinë e shndërrimit të ekosistemit të industrisë së mbrojtjes në një fushë të re politike përmes përfshirjes së aleatëve me kapacitete të forta industriale.
Duke theksuar se NATO ende lidhet gjerësisht me rolin e saj gjatë Luftës së Ftohtë, Fidan tha: “Por në kohët moderne, pyetja është se si aleanca dhe vendet anëtare mund të ruajnë si aftësitë e tyre ushtarake, ashtu edhe kapacitetet e industrisë së mbrojtjes përballë kërcënimeve në zhvillim”. Ai shtoi se aleanca tashmë ka hyrë në epokën e “NATO-s 3.0”.
Gjatë bisedimeve dypalëshe mes presidentit Erdogan dhe presidentit amerikan Donald Trump, dy liderët riafirmuan angazhimin e tyre për të avancuar marrëdhëniet Turqi-SHBA në të gjitha fushat, përfshirë eliminimin dhe zgjidhjen e çështjeve ekzistuese, tha Fidan.
Në lidhje me çështjen e sanksioneve CAATSA (AKTI për Kundërshtimin e Kundërshtarëve të Amerikës përmes Sanksioneve) ndaj Turqisë, Fidan tha: “Ne po ndërmarrim hapat e nevojshëm për t’i zgjidhur këto çështje. Shpresojmë që së shpejti të arrijmë një përfundim. Nuk mendoj se do të ketë ndonjë problem”.
Duke folur për këtë çështje, e cila u ngrit gjatë takimit mes Trumpit dhe Erdoganit, si dhe për pritjet e Ankarasë, Fidan tha se Turqia ka mbajtur vazhdimisht qëndrimin se nuk duhet të ketë sanksione mes aleatëve.
“Çështje të tilla nuk duhet të vendosen përmes masave politike apo administrative”, tha ai.
Fidan shtoi se disa vende po lobojnë kundër Ankarasë në Washington.
“Po hyjmë në një periudhë në të cilën politikëbërësit amerikanë do të duhet të balancojnë rëndësinë strategjike të Turqisë me përpjekjet e aktorëve që synojnë ta minojnë atë”, tha ai.
- Ngushtica e Hormuzit, Ukraina
Lidhur me ndikimin e rritjes së shpenzimeve të NATO-s për mbrojtjen dhe marrëveshjes së re të prokurimeve të aleancës në industrinë turke të mbrojtjes, Fidan tha se nëse këto vendime zbatohen në mënyrë efektive, “do të shohim rezultate shumë pozitive”.
“Nëse vendet anëtare të aleancës bashkohen me këtë qasje dhe ndërtojnë një ekosistem të industrisë së mbrojtjes, nuk do të ketë probleme as në furnizim dhe as në qasjen në treg. Kjo do t’i mundësonte industrisë të jetë e qëndrueshme. Përndryshe, do të kërkonte subvencione të vazhdueshme dhe kjo nuk është diçka që ndonjë vend mund ta përballojë i vetëm”, shpjegoi ai.
Lidhur me marrëveshjet e prokurimit me vlerë 50 miliardë dollarë të nënshkruara së fundmi mes aleatëve të NATO-s, Fidan tha se ato janë “jashtëzakonisht të rëndësishme” për të ardhmen e industrisë turke të mbrojtjes.
Ai theksoi se industria turke e mbrojtjes është e përqendruar në teknologji dhe armë me rëndësi të lartë strategjike, si sistemet e mbrojtjes ajrore, sistemet raketore, avionët luftarakë, mjetet ajrore pa pilot të gjeneratës së re, tufat e dronëve dhe kapacitetet kibernetike.
“Zhvillimi i tyre në një kuadër kolektiv do të ulte barrën financiare, duke forcuar njëkohësisht qëndrueshmërinë në mbrojtje”, shtoi ai.
Fidan tha se vendet po ndryshojnë qëndrimin ndaj Turqisë, duke përmendur rolin e saj si një partnere e besueshme, e fuqishme dhe me ndikim. Ai shtoi se Ankaraja nuk do të bëjë kompromis për sigurinë kombëtare dhe do të kërkojë alternativa nëse aleatët pengojnë përpjekjet e saj për të zhvilluar kapacitetet kyç.
Ai deklaroi gjithashtu se “deri në fundjavë mund të arrihet një zgjidhje për të kapërcyer mosmarrëveshjet” mes SHBA-së dhe Iranit lidhur me kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, në sfondin e tensioneve të fundit.
Fidan shtoi se Turqia po punon pa u lodhur për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë.
Ai tha se Ankaraja po ndjek nga afër zhvillimet, duke paralajmëruar se sulmet ndaj anijeve tregtare po shtohen dhe se lufta po zgjerohet, duke paraqitur një rrezik gjithnjë e më të madh për sigurinë rajonale dhe tregtinë.