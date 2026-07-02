Ministri i Jashtëm sirian takohet me presidentin libanez në Bejrut

Mohammad Sio
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Sirisë, Asaad al-Shaibani, u takua sot me presidentin e Libanit, Joseph Aoun, në Pallatin Baabda në Bejrut, transmeton Anadolu.
Gjatë vizitës së tij zyrtare, Shaibani pritet të takohet edhe me disa zyrtarë të lartë libanezë, si dhe me liderë politikë dhe fetarë, tha televizioni privat Syria TV.
Vizita vjen në një kohë kur Damasku synon të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet siriano–libaneze dhe të forcojë bashkëpunimin dypalësh.
Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera për bisedimet.