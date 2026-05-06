Ministri i Jashtëm izraelit thekson nevojën për të parandaluar Iranin të pajiset me armë bërthamore

Mohammad Sıo
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Saar theksoi nevojën për të parandaluar Iranin nga blerja e armëve bërthamore, pavarësisht arsenalit bërthamor të padeklaruar të Izraelit që nuk i nënshtrohet mbikëqyrjes ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Saar i bëri këto komente të martën gjatë një takimi në Berlin me kancelarin gjerman Friedrich Merz, si pjesë e një vizite pa afat që ai filloi më herët gjatë ditës, sipas një postimi në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Dje morëm, edhe një herë, prova të natyrës së çmendur të regjimit iranian. Ne dënojmë fuqimisht sulmet e paprovokuara të regjimit kundër Emirateve të Bashkuara Arabe", tha ai.
Për të dytën ditë radhazi, Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se kishin kapur raketa dhe dronë të lëshuar nga Irani. "Kushdo që sheh se si sillet ky regjim (iranian) ndaj të gjithë fqinjëve të tij në rajon, e kupton nevojën për ta parandaluar atë nga blerja e armëve bërthamore", shtoi ai.
SHBA-ja dhe Izraeli akuzojnë Iranin se ndjek programe bërthamore dhe raketore që kërcënojnë Izraelin dhe vendet aleate të SHBA-së në rajon, ndërsa Teherani thotë se programi i tij bërthamor është paqësor dhe mohon se kërkon armë bërthamore.
Izraeli, i cili pushton territore palestineze si dhe territore në Liban dhe Siri, besohet gjerësisht të jetë i vetmi vend në rajon me armë bërthamore, megjithëse nuk e ka konfirmuar kurrë zyrtarisht këtë dhe nuk është nën mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike.
Izraeli po përgatitet gjithashtu për prishjen e mundshme të një armëpushimi midis SHBA-së dhe Iranit që filloi më 8 prill mes shqetësimeve për një konflikt të ripërtërirë pas armiqësive që filluan më 28 shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit.