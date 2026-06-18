Ministri i Jashtëm i Zelandës së Re përballet me protesta pro-palestineze në Parlament

Faisal Mahmud
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters u përball me protestues pro-palestinezë brenda Parlamentit, me demonstruesit që pyesnin nëse politika e jashtme e qeverisë së tij po i shërben interesave të Zelandës së Re apo atyre të Izraelit, raportoi sot "Radio Zelanda e Re", transmeton Anadolu.
Hahona Ormsby, i cili u ndalua nga forcat izraelite kur ato bastisën Flotiljen Globale "Sumud" pranë Gazës muajin e kaluar, ndërpreu fjalën e ministrit Peters.
Gjatë shkëmbimit të debatit të mërkurën, Ormsby sfidoi trajtimin e konfliktit në Gaza nga Peters, duke pyetur: "A është Zelanda e Re e para apo Izraeli i pari?", një referencë e theksuar për partinë politike nacionaliste të Petersit, "Zelanda e Re e para".
Pamjet video të raportuara nga RNZ treguan përballje të tensionuar ndërsa protestuesit kërkuan veprime më të forta kundër Izraelit për shkak të luftës në Gaza. Peters kundërshtoi kritikat dhe akuzoi disa pyetës për përfshirje në sjellje përçarëse ndërsa turma i ndërpreu vazhdimisht fjalimet e tij.
Incidenti vjen mes presionit në rritje nga grupet pro-palestineze ndaj qeverisë së Zelandës së Re për qëndrimin e saj ndaj shtetësisë palestineze dhe konfliktit në Gaza. Më parë, Peters tha se Zelanda e Re nuk ishte e përgatitur të njihte një shtet palestinez, duke argumentuar se çdo veprim i tillë duhet të rezultojë nga një proces më i gjerë diplomatik.
Në të njëjtën kohë, qeveria ka kritikuar sjelljen e Izraelit në Gaza. Peters ka bërë thirrje për armëpushim të menjëhershëm, ka mbështetur aksesin humanitar në enklavë dhe është bashkuar me deklaratat ndërkombëtare që kërkojnë t'i jepet fund vuajtjeve të civilëve. Ai ka përsëritur mbështetjen e Zelandës së Re për një zgjidhje të negociuar me dy shtete.
Ligjvënësi laburist Damien O'Connor gjithashtu e pyeti ministrin Peters se "si qasja e qeverisë u kishte shërbyer interesave të dhjetëra mijëra të vrarëve që nga fillimi i luftës".
Që kur filloi gjenocidi i Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, më shumë se 73 mijë palestinezë janë vrarë dhe mbi 173 mijë të tjerë janë plagosur ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës civile të enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.