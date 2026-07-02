Ministri i Jashtëm i Sirisë: Jemi të hapur për t'u takuar me Hezbollahun, nëse i shërben interesit kombëtar

Mohammad Sio
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani tha se Damasku është i hapur për të takuar Hezbollahun nëse një gjë e tillë "i shërben interesit kombëtar", ndërsa theksoi se çështja nuk u diskutua gjatë bisedimeve me kryetarin e parlamentit libanez Nabih Berri, transmeton Anadolu.
Duke folur pas takimit me Berrin në rezidencën e tij në Ain el-Tineh në Bejrut, al-Shaibani tha: "Nëse takimi me Hezbollahun i shërben interesit kombëtar, ne jemi të hapur ndaj tij".
Ai tha se çështja nuk u ngrit gjatë takimit, duke shtuar se diskutimet u përqendruan në forcimin e bashkëpunimit dypalësh në mënyra që u shërbejnë interesave të të dy vendeve, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit.
Komentet e Al-Shaibani erdhën pasi presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha në një intervistë televizive me Al Mashhad TV se Damasku është i hapur për dialog me të gjitha palët libaneze, përfshirë Hezbollahun.
Në intervistë, al-Sharaa theksoi se "Ne do të ulemi në të njëjtën tryezë me Hezbollahun nëse kjo u shërben interesave të Sirisë dhe Libanit".
Duke iu drejtuar publikut libanez, ai shtoi "Kemi guxim të mjaftueshëm që, nëse do të donim të hynim në një luftë, do ta thonim hapur".
"Ne nuk synojmë asgjë tjetër veçse të mirë dhe një jetë paqësore për popullin tonë në Liban," shtoi ai.
Ai vuri në dukje se roli i Damaskut do të jetë "thjesht pozitiv" dhe do të udhëhiqet nga interesat e përbashkëta të Sirisë dhe Libanit.
Al-Shaibani mbërriti në Bejrut më herët të enjten për një vizitë zyrtare, gjatë së cilës ai është planifikuar të takohet me disa zyrtarë libanezë.
Vizita vjen ndërsa Siria dhe Libani kërkojnë të hapin një kapitull të ri në marrëdhëniet dypalëshe nën udhëheqjen e re të Sirisë.
Takimet synojnë të lëvizin përtej dekadave të marrëdhënieve të tensionuara duke promovuar një partneritet të bazuar në respektin e ndërsjellë për sovranitetin, koordinimin e zgjeruar diplomatik dhe bashkëpunimin më të fortë ekonomik.