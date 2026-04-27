Ministri i Jashtëm i Iranit viziton Rusinë për bisedime mes bllokimit të negociatave me SHBA-në

Serdar Dincel
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi mbërriti sot në Rusi për të diskutuar mbi çështjet rajonale dhe globale, pas një ndalese në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, për bisedime mbi përfundimin e luftës me SHBA-në, raportoi media shtetërore e Iranit, transmeton Anadolu.
"Vizita në Rusi ofron mundësi për të diskutuar me zyrtarët rusë mbi zhvillimet e fundit", tha Araghchi në një deklaratë pas mbërritjes së tij në qytetin rus të Shën Petersburgut, sipas transmetuesit shtetëror IRIB News.
Si pjesë e programit të tij, diplomati i lartë është planifikuar të takohet në Moskë me zyrtarë të lartë rusë, përfshirë presidentin Vladimir Putin. Lidhur me vizitën e tij në Pakistan, Araghchi deklaroi se procesi lidhur me negociatat me SHBA-në u shqyrtua gjatë udhëtimit "të suksesshëm".
"Sidoqoftë, 40 ditët e rezistencës heroike nga populli iranian duhet të sigurojnë që ne të jemi në gjendje të sigurojmë të drejtat e popullit iranian dhe të sigurojmë interesat e vendit", argumentoi ai.
"Kanë ndodhur ndryshime në procesin e negociatave ndërsa qasjet e pasakta dhe kërkesat e tepërta nga SHBA-ja bënë që raundi i mëparshëm i bisedimeve, pavarësisht progresit, të mos arrinte objektivat e tij. Prandaj, ishte e nevojshme të rishikohej situata aktuale me miqtë tanë në Pakistan", shtoi Araghchi.
Lidhur me vizitën e tij në Oman, kryediplomati iranian tha se ishte "e nevojshme" të zhvilloheshin diskutime për të "zhvilluar marrëdhënie më të gjera me fqinjët tanë" në mënyrë që të "menaxhoheshin problemet ekzistuese".
Teherani dhe Omani duhet të ruajnë koordinim të ngushtë për të siguruar interesat e tyre të ndërsjella, tha ai. "Ekziston një mirëkuptim i madh midis nesh dhe Omanit dhe u ra dakord që konsultimet do të vazhdojnë në nivel ekspertësh", theksoi Araghchi.
Që kur lufta e nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit filloi më 28 shkurt, Teherani ka mbajtur kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, e ndjekur nga një bllokadë detare amerikane më 13 prill, duke ndikuar në furnizimet globale me energji, kryesisht në të gjithë Azinë.
Washingtoni dhe Teherani zhvilluan bisedime në Islamabad, dy javë më parë, por nuk arritën një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit. Megjithatë, përpjekjet për një raund tjetër bisedimesh janë duke u zhvilluar.
Negociatat erdhën pasi Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim dyjavor më 8 prill, i cili u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.