Ministri i Jashtëm çek: Praga do të vazhdojë mbështetjen politike për Izraelin

Şeyma Erkul Dayanç
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Ministri i Jashtëm çek, Petr Macinka tha sot se do të vazhdojë të mbështesë politikisht Izraelin, përfshirë në nivel evropian, ndërsa bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë ekonomik midis dy vendeve, njoftoi Radioja Çeke, transmeton Anadolu.
Duke folur së bashku me ministrin e Jashtëm izraelit, Gideon Saar në hapjen e Forumit të Biznesit çeko-izraelit, Macinka tha se Praga do të vazhdojë të forcojë marrëdhëniet ekonomike dypalëshe dhe të ruajë mbështetjen e saj politike për Izraelin.
Ai tha se forumi ka për qëllim të nxisë kontakte të reja biznesi dhe të japë "rezultate konkrete" përmes kontratave, projekteve të përbashkëta, investimeve dhe partneriteteve afatgjata.
Macinka identifikoi industrinë e mbrojtjes, sigurinë kibernetike dhe teknologjitë dixhitale, kujdesin shëndetësor dhe bioteknologjinë si dhe transportin dhe logjistikën si fusha kyçe për bashkëpunim të ardhshëm.
Ai shtoi se kompanitë çeke duhet të konsiderohen jo vetëm si furnizues, por edhe si partnerë dhe investitorë të barabartë.