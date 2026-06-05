Ministri i brendshëm pakistanez dhe ai iranian takohen mes përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës me SHBA-në

Riyaz Khaliq Khaliq
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, u takua sot me homologun e tij iranian, Eskandar Momeni, në kuadër të përpjekjeve të Islamabadit për t’i dhënë fund luftës Iran–SHBA, transmeton Anadolu.
Dy ministrat u takuan në kryeqytetin e Kirgistanit, Bishkek, ku po marrin pjesë në një takim të ministrave të brendshëm të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait.
Ata diskutuan situatën më të fundit rajonale, si dhe “çështje të deeskalimit dhe sigurisë së brendshme”, sipas një deklarate të Ministrisë së Brendshme të Pakistanit.
“Dy ministrat e brendshëm theksuan nevojën për vazhdimin e përpjekjeve diplomatike për paqe të qëndrueshme në rajon”, thuhet në deklaratë.
Naqvi është i përfshirë drejtpërdrejt në negociata me Teheranin, pasi Pakistani po ndërmjetëson një marrëveshje të mundshme midis SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund përfundimisht luftës, e cila filloi më 28 shkurt.
Raportimet tregojnë se Naqvi dhe Momeni janë takuar dy herë që nga e enjtja në Bishkek, në kuadër të përpjekjeve intensive diplomatike për të ruajtur armëpushimin dhe për të arritur një marrëveshje të mundshme midis SHBA-së dhe Iranit.