Ministri Hoxha takon homologun belg në Bruksel, vlerëson mbështetjen e Belgjikës për integrimin e Shqipërisë në BE

Shpetim Hiseni
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Belgjikë, ku është takuar me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Jashtëm belg, Maxime Prevot, transmeton Anadolu.
"Shumë i kënaqur nga qëndrimi në Bruksel për vizitë zyrtare në Belgjikë”, ka shkruar Hoxha në rrjetin social amerikan X, duke shprehur mirënjohje për pritjen dhe diskutimet e zhvilluara gjatë vizitës.
Ai vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Belgjikës, duke theksuar se takimi riafirmoi bashkëpunimin e shkëlqyer dhe angazhimin për thellimin e dialogut politik dhe partneritetit dypalësh.
Hoxha mirëpriti vendimin e Belgjikës për hapjen e një ambasade në Tiranë, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm që do t’i japë shtysë bashkëpunimit në ekonomi, tregti, investime, turizëm dhe energji të rinovueshme.
Ai theksoi gjithashtu bashkëpunimin në fushën e drejtësisë dhe sigurisë, si dhe diskutimet për sfidat e sigurisë në Evropë dhe nevojën për një përgjigje të bashkuar evropiane ndaj zhvillimeve gjeopolitike.
Duke folur për integrimin evropian, Hoxha tha: “Shqipëria ka hyrë në një fazë të re vendimtare të udhëtimit të saj drejt anëtarësimit në BE”.
Ai gjithashtu vlerësoi mbështetjen e Belgjikës për zgjerimin e BE-së dhe procesin e integrimit të Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e reformave dhe avancimit të negociatave drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.