Ministri Hoxha takon ambasadorin kroat: Riafirmuam partneritetin strategjik midis Shqipërisë dhe Kroacisë

Fatjon Cuka
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka pritur në një takim ambasadorin e Kroacisë në Tiranë, Zlatko Kramariq, ndërkohë në fokus të diskutimeve ishin marrëdhëniet midis dy vendeve dhe bashkëpunimi në disa fusha, transmeton Anadolu.
Në një reagim në rrjetet sociale, Hoxha ka theksuar se me ambasadorin kroat riafirmuan "partneritetin strategjik dhe marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe midis Shqipërisë dhe Kroacisë".
"Ne gjithashtu shqyrtuam mënyra për të intensifikuar më tej bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar, për të zgjeruar shkëmbimet midis njerëzve dhe për të avancuar bashkëpunimin rajonal në të gjitha fushat, duke përfshirë projektet e lidhshmërisë, duke njohur rolin e tyre kyç në nxitjen e rritjes dhe stabilitetit në të gjithë Ballkanin Perëndimor", është shprehur Hoxha.
Kryediplomati Hoxha ka theksuar se gjatë takimit shprehu vlerësimin për "mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur" të Kroacisë për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian (BE).