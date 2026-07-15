Ministri Fidan: Turqia e vendosur të parandalojë infiltrimin e grupeve të ngjashme me FETO-n në shtet

Sercan İrkin, Mehmet Şah Yılmaz
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Turqia po merr masa për të siguruar që strukturat e ngjashme me Organizatën Terroriste Fetullah (FETO) të mos mund të vendosen më kurrë brenda sistemit shtetëror, tha sot ministri i Jashtëm Hakan Fidan, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në një stacion treni në Przemysl të Polonisë, përpara se të udhëtonte për në Ukrainë, Fidan reflektoi mbi 10-vjetorin e përpjekjes së dështuar për grusht shteti të 15 korrikut 2016.
"FETO tani është një strukturë, periudha e përdoriumit të së cilës ka përfunduar. Pavarësisht kësaj, ajo vazhdon luftën e saj kundër shtetit", tha ai duke shtuar se organizata synon gjithashtu udhëheqjen e zgjedhur të vendit dhe bashkëpunon me rrjetet e fuqive ndërkombëtare.
Fidan tha se shteti dhe publiku turk kishin hyrë në një luftë të re për çlirim pas përpjekjes për grusht shteti, gjatë së cilës Ankaraja i dha goditje të mëdha rrjeteve terroriste vendase dhe të huaja, veçanërisht FETO-s. Ai tha se largimi i elementëve të lidhur me FETO-n nga institucionet shtetërore i kishte lejuar qeverisë të kthehej në misionin e saj themelor të shërbimit ndaj publikut.
Vendosmëria e demonstruar nga populli turk nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan luajti rol të madh në largimin e organizatës nga sistemi, shtoi ai. "Masat që marrim dhe rregulloret që prezantojmë shpresojmë se do të sigurojnë që struktura të tilla të mos gjejnë vend brenda sistemit, as sot as në të ardhmen. Të gjitha përpjekjet tona janë të drejtuara drejt kësaj", deklaroi Fidan.
Ai tha se Turqia vazhdon të punojë për të parandaluar FETO-n nga kryerja e aktiviteteve të paligjshme, spiunazhit dhe operacioneve kundër vendit në shtetet ku ndodhen anëtarët e saj. Fidan u bëri thirrje anëtarëve të organizatës që jetojnë jashtë vendit të refuzojnë udhëheqjen e saj dhe të kthehen në besnikëri të vërtetë ndaj vendit të tyre.
Ai argumentoi se figurat e larta të FETO-s po përdornin mbështetësit e tyre të mbetur për të ruajtur rëndësinë e grupit dhe për t'i shërbyer shërbimeve të inteligjencës së huaj.
Tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 u krye nga një fraksion brenda Forcave të Armatosura Turke i lidhur me FETO-n. Komplotistët hapën zjarr ndaj civilëve dhe personelit të sigurisë dhe bombarduan institucionet shtetërore, duke vrarë 253 persona dhe duke plagosur mijëra të tjerë.
- Vizita në Ukrainë
Fidan tha se do të udhëtonte për në Kiev me tren, një udhëtim që pritet të zgjasë rreth 10 orë, sepse hapësira ajrore ukrainase mbetet e mbyllur. Gjatë vizitës, ai pritet të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe homologun e tij ukrainas dhe të përcjellë mesazhe nga presidenti turk Erdogan.
Fidan tha se vizitoi Moskën muajin e kaluar, ku përcolli mesazhet e Erdoganit dhe dëgjoi perspektivën e Rusisë për luftën gjatë bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e Jashtëm Sergey Lavrov.
Ai iu referua kontakteve të fundit diplomatike që përfshinin Ukrainën, përfshirë vizitën e presidentit të SHBA-së Donald Trump në Turqi, Samitin e NATO-s në Ankara dhe një takim të liderëve të të vullnetshmëve në Paris, në të cilin ai mori pjesë në emër të Erdoganit.
Fidan tha se vendet evropiane ndoqën gjerësisht dy qasje ndaj konfliktit: mbështetjen e përpjekjeve të luftës së Ukrainës dhe kërkimin e mënyrave për t'i dhënë fund luftimeve.
"Turqia është më e përqendruar në rrugën se si mund të ndalet lufta", tha kryediplomati turk.
Ai vuri në dukje se Turqia priti bisedimet Rusi-Ukrainë në Stamboll vitin e kaluar dhe më parë ka lehtësuar negociatat midis palëve.
Ankaraja ndërmjetësoi gjithashtu marrëveshjen e grurit të Detit të Zi, e cila ndihmoi në mundësimin e transportit të sigurt të produkteve bujqësore nga portet ukrainase.
"Unë besoj se vizita ime do të japë kontribut pozitiv në përpjekjet e vazhdueshme", tha Fidan.