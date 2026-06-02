Ministri Fidan: Presidenti amerikan Trump, planifikon të marrë pjesë në Samitin e NATO-s në Ankara

Can Efesoy, Büşranur Keskinkılıç
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan tha se presidenti amerikan Donald Trump, me të cilin presidenti Recep Tayyip Erdogan ka biseduar disa herë në telefon muajin e kaluar, planifikon të marrë pjesë në Samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik, transmeton Anadolu.
Fidan bëri një vlerësim për Bloomberg TV në kuadër të vizitës së tij në Singapor.
Lidhur me pjesëmarrjen e presidentit amerikan Trump në Samitin e NATO-s në Ankara, Fidan u përgjigj: "Me sa dimë, po, ai ka në plan të marrë pjesë". Më tej Fidan shtoi se Trumpi, me të cilin presidenti Erdogan ka biseduar disa herë në telefon muajin e kaluar, ka deklaruar se do të marrë pjesë në samit çdo herë.
Duke theksuar se përkundër retorikës politike, SHBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj Aleancës dhe nuk ka treguar asnjë shenjë se planifikon të zbatojë paralajmërimet se mund të tërhiqet nga NATO.
"SHBA-ja u bën presion vazhdimisht aleatëve për të rritur shpenzimet e mbrojtjes dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Evropianët e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë ndërmarrë hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s. Ne do të rishikojmë përparimin e bërë kur liderët të takohen", tha Fidan.
Ai theksoi mbështetjen e Turqisë në negociatat mes SHBA-së dhe Iranit dhe nënvizoi se të dyja palët po bëjnë një përpjekje "të sinqertë" për zgjatjen e armëpushimit.
Sulmet e ushtrisë izraelite kundër Hezbollahut në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit, përbëjnë "rrezik të konsiderueshëm" që mund të minojë këto bisedime, tha Fidan.
"Jam i sigurt se amerikanët dhe iranianët janë të sinqertë. Ata duan armëpushim dhe hapjen e Ngushticës së Hormuzit, por nuk jam i sigurt për qëllimin e Izraelit", tha kryediplomati turk.