Ministri bullgar i Mbrojtjes: Bullgaria nuk do të furnizojë armë shtesë për Ukrainën

Burak Bir
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministri i Mbrojtjes i Bullgarisë, Dimitar Stoyanov, ka deklaruar se Sofja nuk ka plane për të ofruar armë shtesë për Kievin, transmeton Anadolu.
“Ka ardhur koha të ulemi në tryezën e negociatave dhe të kërkojmë një paqe të drejtë, të pranueshme për të dyja palët”, tha Stoyanov.
Siç tha Stoyanov, raporton Novinite, lufta Rusi-Ukrainë nuk mund të zgjidhet vetëm me mjete ushtarake.
Ai tha se luftimet janë kthyer në një luftë pozicionesh që vazhdon të marrë jetë pa rezultate vendimtare.
Duke theksuar rëndësinë e rolit të BE-së në çdo zgjidhje të ardhshme të konfliktit, ai shtoi se nevoja më urgjente e Ukrainës është fuqia njerëzore dhe jo pajisjet ushtarake.