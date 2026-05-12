Ministri belg i Mbrojtjes: Turqia po shndërrohet në një fuqi detare në heshtje

İlayda Çakırtekin
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken, përshëndeti të martën shndërrimin e Turqisë në një fuqi detare, ndërkohë që bota është e fokusuar në garën e armatimeve detare midis Kinës dhe SHBA-së, transmeton Anadolu.
"Ndërsa të gjithë sytë janë të përqendruar në garën e armatimeve detare midis Kinës dhe SHBA-së, Turqia po shfaqet në heshtje si një fuqi detare", shkroi Francken në platformën amerikane të mediave sociale X, pasi vizitoi Kantierin Detar Sedef në Stamboll.
Ai vuri në dukje se si Turqia jo vetëm që po porosit, por edhe po ndërton brenda vendit nëndetëse, korveta, fregata, shkatërrues dhe transportues aeroplanësh.
"Ata po e bëjnë këtë shpejt, me cilësi të lartë dhe çmime konkurruese. Anijet detare turke po fitojnë gradualisht terren në tregun global", shtoi Francken.
Ai vuri në dukje se ekonomia turke është rritur me shpejtësi gjatë 20 viteve të fundit, ndërsa gjithashtu ka arritur të dalë nga stuhia e inflacionit që përjetoi vitet e fundit. Ai tha se një mësim që nxori ishte se "kohërat e vështira kërkojnë masa të ashpra".
"Stambolli nuk është vetëm një portë hyrëse për në Azinë Qendrore, por edhe për në botën arabe - përfshirë sferën e medias. Të gjitha mediat kryesore arabe përfaqësohen këtu", shtoi Francken.
Francken është në delegacionin që shoqëron Mbretëreshën Mathilde të Belgjikës, e cila mbërriti në Stamboll të dielën, duke udhëhequr një mision ekonomik të nivelit të lartë që synon forcimin e lidhjeve tregtare dhe të investimeve midis Brukselit dhe Ankarasë.