Ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Iranit diskutojnë mbi marrëveshjen SHBA-Iran

Sümeyye Dilara Dinçer
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, gjatë një telefonate të hënën diskutoi me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, marrëveshjen e arritur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe Iranit, raporton Anadolu.
Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme turke, Araghchi falënderoi Turqinë për kontributin e saj në procesin e negociatave midis Teheranit dhe Washingtonit.
Fidan shprehu kënaqësinë për marrëveshjen e arritur mes palëve dhe shprehu shpresën se edhe bisedimet e mëtejshme lidhur me procesin do të sjellin një rezultat pozitiv.
Ai theksoi nevojën për të qëndruar vigjilent ndaj provokimeve që synojnë minimin e marrëveshjes, duke shtuar se Turqia do të vazhdojë përpjekjet e saj me vendosmëri për të forcuar paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në rajon.
Telefonata erdhi pasi kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi herët të hënën se SHBA-ja dhe Irani kishin arritur një marrëveshje paqeje dhe se një ceremoni nënshkrimi do të mbahej në Zvicër të premten.
Si Washingtoni ashtu edhe Teherani konfirmuan më vonë njoftimin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se marrëveshja ishte finalizuar dhe njoftoi planet për të rihapur ngushticën e Hormuzit dhe për të hequr një bllokadë detare të SHBA-së.