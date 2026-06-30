Ministrat e Jashtëm të Iranit dhe Francës shqyrtojnë zbatimin e mirëkuptimit SHBA-Iran

Mohammad Sio
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi dhe homologu i tij francez, Jean-Noel Barrot diskutuan për zbatimin e mirëkuptimit SHBA-Iran në një telefonatë, njoftoi sot transmetuesi shtetëror IRIB, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit, të dy ministrat shkëmbyen mendime mbi zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare, duke u fokusuar në zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit.
Bisedimet, të mbajtura të hënën në mbrëmje, u përqëndruan në dispozitat e memorandumit dhe procesin e zbatimit të tij, që synonin t'i jepnin fund luftës dhe të çonin përpara negociatat midis palëve.
Memorandumi, nën ndërmjetësimin e Pakistanit, hyri në fuqi më 18 qershor, pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe ai i SHBA-së, Donald Trump.
Ai siguron një kornizë për përfundimin e konfliktit dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura midis Uashingtonit dhe Teheranit përmes negociatave, përfshirë ndërprerjen e armiqësive, lehtësimin e sanksioneve, dosjen bërthamore, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshjet më të gjera të sigurisë rajonale.