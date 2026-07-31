Mijëra fëmijë emigrantë mund të humbasin përfaqësimin ligjor në SHBA pasi skadon kontrata federale

Gizem Nisa Çebi Demir
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
STAMBOLL (AA) - Dhjetëra mijëra fëmijë emigrantë të pashoqëruar në SHBA mund të humbasin së shpejti përfaqësimin ligjor, pasi sot skadon një kontratë federale që financon avokatët për të miturit në nevojë, duke ngritur shqetësime se shumë prej tyre do të duhet të përballen vetëm me gjykatat e emigracionit, sipas një lajmi, transmeton Anadolu.
The Washington Post raportoi të enjten se organizatat jofitimprurëse ligjore që përfaqësojnë rreth 24 mijë fëmijë thanë se mund të detyrohen të reduktojnë aktivitetet ose të mbyllen, pasi administrata Trump ndaloi rimbursimin e tyre në nëntor të vitit të kaluar, duke lënë rreth 65 milionë dollarë kërkesa të papaguara.
Grupet thanë se Zyra për Rivendosjen e Refugjatëve ofroi zgjatjen e kontratës vetëm nëse ofruesit ndanin informacione konfidenciale për fëmijët dhe sponsorët e tyre, një kusht që sipas tyre nuk mund të pranohej ligjërisht ose etikisht.
Agjencia tha se mbetet "plotësisht në përputhje me detyrimet e saj ligjore dhe rregullatore dhe nuk vepron në asnjë mënyrë që mund të dekurajojë një fëmijë nga kërkimi i ndihmës së duhur ligjore".
"Shansi më i mirë që një fëmijë të ketë një proces të drejtë gjyqësor dhe respektim të procedurave ligjore është të ketë një avokat pranë vetes", tha Michael Lukens, drejtor ekzekutiv i Qendrës Amica për të Drejtat e Emigrantëve, duke shtuar: "Është shumë e qartë se qeveria po përpiqet t'ua heqë atë pjesë të vetme të mozaikut".
Të dhënat federale tregojnë se më pak se 2.500 fëmijë ndodhen aktualisht nën kujdesin e qeverisë, ndërsa qëndrimet mesatare janë rritur në 117 ditë, katër herë më shumë se një vit më parë.
Melissa Lopez, drejtoreshë ekzekutive e Estrella del Paso, tha se organizata e saj pret të reduktojë stafin nga 30 në tre persona, ndërsa do të vazhdojë t'u shërbejë 243 fëmijëve.
"Nuk mund të presim që një fëmijë të ketë të njëjtin nivel kuptimi për këto dallime ligjore", tha Lopez duke shtuar: "Është absurde."