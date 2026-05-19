Meksika i kërkon Izraelit të respektojë të drejtat e shtetasve të saj në flotën e anijeve që shkojnë në Gaza

19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Meksika të hënën u bëri thirrje autoriteteve izraelite të respektojnë të drejtat e njeriut të dy shtetasve meksikanë të ndaluar pas bastisjes në Flotiljen Globale "Sumud", transmeton Anadolu.
"Ne kërkojmë, veçanërisht nga autoritetet izraelite, respekt të plotë për të drejtat e njeriut të bashkëqytetarëve tanë të ndaluar në lidhje me Flotiljen Globale Sumud. Ne riafirmojmë nevojën për të garantuar sigurinë e tyre fizike, trajtimin dinjitoz dhe aksesin e menjëhershëm konsullor, në përputhje me ligjin ndërkombëtar", tha ministri i Jashtëm, Roberto Velasco Alvarez në një njoftim për shtyp.
Vullnetarët u morën nga forcat sioniste në mes të ditës, 250 milje detare nga Gaza.
Një nga shtetasit meksikanë, psikologu social Sol Gonzalez Eguia, postoi një video duke njoftuar sulmin e forcave izraelite kundër flotiljes.
"Nëse po e shikoni këtë, forcat pushtuese izraelite më kanë rrëmbyer në ujëra ndërkombëtare. Unë jam pjesë e një misioni civil jo të dhunshëm që lundron për të thyer rrethimin e paligjshëm, për të ofruar ndihmë dhe për të qëndruar në solidaritet me popullin e Gazës", tha Gonzalez Eguia në një video të shpërndarë në mediat sociale.
Aktivistja e dytë meksikane, e identifikuar si Violeta Nunez, ndau gjithashtu një mesazh me pjesën tjetër të flotiljes duke njoftuar përgjimin nga forcat ushtarake izraelite.
"Rrëmbimi im tregon edhe një herë se sa larg janë të gatshëm të shkojnë regjimi izraelit dhe sponsorët e tij për të vazhduar rrethimin dhe gjenocidin e tyre. Bota duhet të ngrihet", tha profesoresha dhe gazetarja në deklaratën e saj.
Ministria e Jashtme tha se ka qenë në kontakt me familjet e aktivistëve meksikanë dhe me rrjetin konsullor të Meksikës në vende të ndryshme nga të cilat vijnë pjesëmarrës të tjerë në flotilje.
"Nuk do të pushojmë derisa të sigurojmë mbrojtjen e tyre dhe një zgjidhje të shpejtë", thuhej në deklaratë.
Ushtria izraelite sulmoi dhe përgjoi flotiljen në ujërat ndërkombëtare më herët të hënën, duke ndaluar 100 aktivistë në bordin e misionit që lundronte për të thyer bllokadën izraelite në Gaza.
Flotilja, e përbërë nga më shumë se 50 anije, u nis të enjten nga Marmaris në bregdetin mesdhetar të Turqisë, duke transportuar 426 pjesëmarrës, përfshirë 96 aktivistë turq dhe shtetas nga 39 vende të tjera, midis tyre SHBA, Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Australia, Afrika e Jugut, Brazili dhe Zelanda e Re.
Forcat izraelite kishin sulmuar më parë të njëjtën flotilje në brigjet e ishullit grek të Kretës më 29 prill.
Bllokada izraelite në Gaza ka qenë në fuqi që nga viti 2007.