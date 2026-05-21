Elena Teslova
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Nënkryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev ka argumentuar se shembja e Ukrainës ishte e “pashmangshme nga perspektiva historike”, duke përmendur faktorë ekonomikë, demografikë dhe politikë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën ruse të mediave sociale "Max", Medvedev, president i Rusisë nga viti 2008 deri në 2012, pretendoi se Ukraina varet nga ndihma financiare e jashtme dhe tha se “një shtet që nuk mund të ekzistojë pa injeksione të jashtme, në mënyrë të pashmangshme humbet sovranitetin e tij”.
“As deklaratat propagandistike të vendeve perëndimore për mbështetje globale të pakufizuar dhe as premtimet e tyre të rreme për anëtarësim në NATO apo BE nuk do ta ndalin shpërbërjen sistematike të Ukrainës. Nga perspektiva historike, shembja e të ashtuquajturës Ukrainë është e pashmangshme”, tha ai.
Medvedev tha se Ukraina ka “humbur në mënyrë të pakthyeshme” më shumë se 20 për qind të territorit që trashëgoi pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe se “padyshim do të humbasë territore të reja”.
Sipas tij, popullsia e Ukrainës ka rënë ndjeshëm që nga pavarësia, duke kaluar nga më shumë se 51.5 milionë banorë në vitin 1991 në më pak se 23 milionë aktualisht, bazuar në atë që ai e përshkroi si vlerësime aktuale.
Zyrtari i lartë rus pretendoi se Ukraina ka humbur pothuajse gjysmën e potencialit të saj industrial dhe më shumë se 20 për qind të potencialit bujqësor për shkak të luftës në vazhdim.
Medvedev argumentoi se shumë institucione qendrore shtetërore në Ukrainë ose kanë humbur legjitimitetin ose janë formuar në kundërshtim me kushtetutën. Ai shtoi se vendi praktikisht po funksionon nën administrim të jashtëm, me vendime kyçe që drejtohen nga zyrtarë të huaj dhe ndërkombëtarë.