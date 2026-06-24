Elena Teslova
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Nënkryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev, ka deklaruar se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, nuk gëzon më imunitet sipas së drejtës ndërkombëtare, sepse mandati i tij presidencial ka skaduar, transmeton Anadolu.
Duke folur në Forumin Ndërkombëtar Juridik të Shën Petersburgut, Medvedev tha se procesi i trashëgimisë demokratike në Ukrainë është ndërprerë, duke argumentuar se mandati i Zelenskyyt ka përfunduar.
“Presidenca është uzurpuar nga një figurë, kompetencat e së cilës kanë skaduar prej kohësh dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare kjo e privon atë nga çdo imunitet”, theksoi ai.
Ukraina i hedh poshtë pretendimet e Rusisë lidhur me legjitimitetin e Zelenskyyt, duke argumentuar se zgjedhjet nuk mund të mbahen nën ligjin ushtarak, pasi vendi po zhvillon një luftë.
Medvedev gjithashtu tha se dialogu me Ukrainën është joefektiv për shkak të varësisë së saj nga sponsorët e huaj dhe sugjeroi se negociatat duhet të zhvillohen me ata që, sipas tij, ushtrojnë ndikim të vërtetë mbi administrata të tilla.
Ai kritikoi përpjekjet për krijimin e tribunaleve ndërkombëtare që synojnë Rusinë dhe paralajmëroi se përpjekjet për të zbatuar vendimet e Gjykatës Penale Ndërkombëtare kundër udhëheqësve rusë mund të kenë pasoja serioze.
“Në skenarin më të keq, zbatimi i vendimeve të tilla mund të çojë në luftë, në kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalës”, tha ai.
Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi një urdhër-arrest për presidentin rus, Vladimir Putin, në vitin 2023 për deportimin e dyshuar të paligjshëm të fëmijëve ukrainas. Moska i hedh poshtë këto akuza, si dhe juridiksionin e gjykatës dhe e ka cilësuar urdhër-arrestin si të pavlefshëm.
Medvedev theksoi se Rusia, si edhe vende të tjera, përfshirë SHBA-në dhe Kinën, nuk e njohin juridiksionin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare, duke argumentuar se përpjekjet e gjykatës për të ndjekur çështje kundër Rusisë janë të paligjshme, pasi Moska nuk është palë në Statutin e Romës.
Veçmas, Medvedev tha se Rusia planifikon të përdorë mekanizmat juridikë ndërkombëtarë për të kundërshtuar diskriminimin ndaj popullatave rusisht-folëse në disa vende.
Sipas tij, Moska ka përfunduar fazën paraprake të procedurave kundër shteteve baltike dhe synon të paraqesë ankesa në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në të ardhmen e afërt.
Ish-udhëheqësi rus kritikoi gjithashtu Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke e akuzuar atë për zbatimin e standardeve të dyfishta në rastet që përfshijnë Rusinë dhe pakicat rusisht-folëse.