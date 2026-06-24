Medvedev: Konflikti në Lindjen e Mesme tregoi se bazat ushtarake të huaja i bëjnë vendet pritëse objektiv sulmesh

Elena Teslova
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Zv/kryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev, ka deklaruar se zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme tregojnë se bazat ushtarake të huaja që supozohet të ofrojnë siguri për vendet pritëse i shndërrojnë ato në objektiva sulmesh ushtarake, transmeton Anadolu.
Medvedev argumentoi se përshkallëzimi i luftës në Lindjen e Mesme tregon dobësitë që lidhen me vendosjen e objekteve ushtarake të huaja.
“Përkeqësimi i situatës në Lindjen e Mesme tregoi se bazat ushtarake nuk ndihmojnë në asnjë mënyrë. Përkundrazi, ato bëhen objektiva të sulmeve hakmarrëse ushtarake”, tha Medvedev në Forumin Ndërkombëtar Juridik të Shën Petersburgut.
Ai tha se bazat ushtarake të huaja të vendosura në territorin e vendeve të tjera kontribuojnë në rritjen e tensioneve ndërkombëtare dhe rajonale, duke bërë thirrje për zhvillimin e mekanizmave ligjor që synojnë reduktimin e pranisë ushtarake të huaj.
Sipas tij, bazat ushtarake perëndimore jashtë vendit minojnë sovranitetin kombëtar dhe dobësojnë marrëveshjet e sigurisë kolektive.
Ai sugjeroi që organizatat rajonale të sigurisë duhet, në fund të fundit, të zëvendësojnë këto baza dhe të veprojnë në interes të rajoneve përkatëse.
Medvedev tha gjithashtu se ngjarjet e fundit që përfshijnë Iranin dhe Ngushticën e Hormuzit nxorën në pah mospërputhjet mes aleatëve të SHBA-së kur përballen me mundësinë e një konfrontimi të drejtpërdrejtë ushtarak.
“Kur bëhet fjalë për luftime reale, fryma e unitetit të NATO-s zhduket shumë shpejt”, tha Medvedev.
Ai paralajmëroi se veprimet ushtarake dhe përshkallëzimi i tensioneve rrisin rrezikun e një konflikti më të gjerë.
“Nëse vendet perëndimore, Rusia, Irani apo çdo shtet tjetër është i një rëndësie të vogël për ne. Megjithatë, kërcënimi i një lufte globale si rezultat i veprimeve të tilla provokuese rritet në mënyrë drastike”, tha ai.