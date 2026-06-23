Media italiane: Meloni mund të shqyrtojë zgjedhje të parakohshme në prill 2027

Şeyma Erkul Dayanç
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni mund të marrë në konsideratë shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme në prill të vitit 2027, sipas një raportimi të publikuar të martën nga gazeta Il Giornale d’Italia, transmeton Anadolu.
Opsioni për të sjellë zgjedhjet më herët nga fundi i legjislaturës raportohet se po diskutohet në qarqet politike në Romë.
Në lajmin e gazetës italiane thuhet se janë zhvilluar diskutime edhe me zyrën e presidentit Sergio Mattarella, i cili ka autoritet kushtetues për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve.
Koha e ligjit të ardhshëm buxhetor raportohet se është një nga çështjet që po merret në shqyrtim në këto diskutime të brendshme.
Sipas raportimit, brenda qeverisë janë ngritur shqetësime lidhur me kohëzimin politik dhe elektoral, përfshirë ndikimin e mundshëm të një votimi më të vonshëm.
“Po ju jap një lajm… për të përfunduar procedurën parlamentare, nuk mund të votojmë në prill”, tha ministri i Ekonomisë Giancarlo Giorgetti në një konferencë të organizuar nga gazeta La Verita.
Giorgetti tha se Italia nuk mund të mbajë zgjedhje në prill, pasi nuk do të kishte kohë të mjaftueshme për përfundimin e miratimit parlamentar të legjislacionit për transferimin e kompetencave te rajonet.
Ai shtoi se Italia ende ka mundësi të dalë nga procedura e deficitit të tepruar të BE-së më vonë gjatë vitit, duke theksuar se deficiti i vitit 2025 ishte 3,1 për qind e PBB-së, pak mbi kufirin prej 3 për qind të BE-së.
Qeveria dhe zyra e presidentit nuk i kanë konfirmuar publikisht këto raportime.