Media amerikane: Pentagoni kërkon 80 miliardë dollarë për luftën me Iranin dhe shpenzime të tjera

Diyar Güldoğan
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Pentagoni ka nevojë për 80 miliardë dollarë për të mbuluar kostot nga lufta në Iran si dhe projektligje të tjera që nuk lidhen me luftën, u tha zëvendëssekretari i Mbrojtjes, Stephen Feinberg ligjvënësve gjatë bisedave telefonike këtë javë, raportoi "The Wall Street Journal", transmeton Anadolu.
Duke cituar njerëz të njohur me diskutimet, media amerikane raportoi se zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes thonë se shërbimet mund të mbeten pa para për operacionet këtë verë, nëse Kongresi nuk miraton projektligj të ri për shpenzimet e kohës së luftës.
Çdo kërkesë shtesë për financim nga Pentagoni do të kërkojë së pari miratimin nga Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit të Shtëpisë së Bardhë përpara se t'i paraqitet Kongresit. Buxheti i Departamentit të Mbrojtjes për vitin fiskal 2026 është afërsisht 1 trilion dollarë.
Sipas raportit, ata që janë të njohur me diskutimet thanë se Pentagoni është mjaftueshëm i sigurt në planin saqë Feinbergu i ka informuar ligjvënësit për të në ditët e fundit. Një pjesë e këtyre parave do të shkojë për operacionet e anijeve, pagat e personelit dhe municionet, ndër të tjera, sipas njërit prej njerëzve.
Një kërkesë e plotë shtesë e SHBA-së, e cila do të përfshijë para për Pentagonin si dhe prioritete jo-mbrojtëse, mund t'u dërgohet ligjvënësve në ditët në vijim, sipas raportit.
Kontaktet e Feinbergut me ligjvënësit përkuan me një takim midis sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth dhe senatorëve të lartë republikanë në Capitol Hill këtë javë, gjatë të cilit u diskutua mundësia e kërkesave shtesë për fonde për mbrojtjen.