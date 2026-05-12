Mbretëria e Bashkuar do të dislokojë dronë, avionë dhe anije për misionin e ardhshëm të sigurisë në Hormuz

Necva Taştan Sevinç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Mbretëria e Bashkuar do të dislokojë dronë, avionë luftarakë Typhoon dhe anijen luftarake të Marinës Mbretërore HMS Dragon si pjesë e një misioni të ardhshëm shumëkombësh për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se kjo vjen pas një samiti virtual ku morën pjesë ministra të mbrojtjes dhe përfaqësues nga më shumë se 40 vende që do të marrin pjesë në misionin e planifikuar ushtarak shumëkombësh.
Sipas ministrisë, kontributi britanik do të përfshijë sisteme autonome për zbulimin e minave, kapacitete kundër dronëve dhe specialistë për pastrimin e minave, të mbështetur nga 115 milionë paundë (152 milionë dollarë) fonde të reja.
Paketa gjithashtu do të përfshijë sistemin modular “Beehive” të Marinës Mbretërore, të pajisur me mjete autonome detare pa pilot Kraken, të dizajnuara për të zbuluar, ndjekur dhe reaguar ndaj kërcënimeve.
Ministria tha se HMS Dragon tashmë po drejtohet drejt Lindjes së Mesme pas përgatitjeve dhe trajnimeve shtesë, duke shtuar se sistemi i avancuar i mbrojtjes ajrore “Sea Viper” i shkatërruesit do të jetë i disponueshëm për operacione të mundshme të ardhshme në Ngushticën e Hormuzit.
Avionët luftarakë britanikë Typhoon të vendosur në rajon gjithashtu do të jenë të gatshëm për të kryer patrullime ajrore mbi këtë rrugë ujore strategjike.
Sekretari britanik i Mbrojtjes, John Healey, tha se Mbretëria e Bashkuar po “luan një rol udhëheqës për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit”.
“Financimi i ri për sistemet autonome të zbulimit të minave dhe kundër dronëve, avionët tanë të avancuar Typhoon dhe HMS Dragon janë angazhime të forta dhe të qarta. Së bashku me aleatët tanë, ky mision shumëkombësh do të jetë mbrojtës, i pavarur dhe i besueshëm”, tha Healey.
Ministria tha se operacioni do të bëhet aktiv “kur kushtet ta lejojnë” dhe theksoi se qëllimi i misionit është rikthimi i besimit në transportin tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe globale tregtare përmes së cilës kalon rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë.
Sipas deklaratës, Mbretëria e Bashkuar aktualisht ka më shumë se 1.000 personel ushtarak të vendosur në të gjithë rajonin, përfshirë ekipe kundër dronëve dhe skuadrone avionësh luftarakë të shpejtë.