Mbi 40 mijë emigrantë nga Maroku kanë hyrë kohët e fundit në enklavën spanjolle Ceuta

İlayda Çakırtekin
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Më shumë se 40.000 emigrantë të parregullt nga Maroku hynë në enklavën e Afrikës Veriore të Spanjës, Ceuta ditët e fundit, sipas të përditshmes spanjolle El Pais, transmeton Anadolu.
Vlerësimet e forcave të sigurisë treguan se më shumë se 40.000 migrantë kaluan në Ceuta nga Maroku ditët e fundit, shumica prej tyre të enjten.
Raporti tha se disa burime vlerësojnë se numri i hyrjeve të parregullta mund të ketë arritur afër 50.000, duke shtuar se edhe vlerësimi më i ulët përfaqëson një rritje pothuajse 50 për qind të popullsisë së enklavës, e cila zyrtarisht qëndron në më shumë se 80.000.
Ndërkohë, qindra emigrantë që hynë në Ceuta në mënyrë të parregullt në orët e fundit thuhet se filluan të kthehen në Marok përmes të njëjtës pikë kalimi ku kishin hyrë.
Një burim policor konfirmoi për transmetuesin publik RTVE të premten se numri i të vdekurve të lidhur me ardhjet masive ishte rritur në 19.
Më herët të premten, qindra emigrantë thuhet se u përleshën me forcat e sigurisë në gardhet kufitare ndërsa përpiqeshin të kalonin nga Maroku në Ceuta dhe Melilla, enklavën tjetër të Afrikës Veriore të Spanjës.
Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, tha se qeveria po mobilizonte të gjitha burimet në dispozicion në përgjigje të situatës.
Qeveria njoftoi gjithashtu se forcat e armatosura do të vendosen për të mbështetur Gardën Civile në ruajtjen e sigurisë në të gjithë qytetin.