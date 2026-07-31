Maroku bllokon mijëra emigrantë të parregullt që të shkojnë në Ceuta të Spanjës

Rania R.a. Abushamala
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
RABAT/STANBUL (AA) - Autoritetet marokene të premten herët parandaluan mijëra emigrantë të parregullt që të shkonin drejt gardhit kufitar me enklavën spanjolle të Ceutës.
Anadolu ka konfirmuar se forcat e sigurisë ndaluan shumë të rinj dhe i transportuan jashtë qytetit verior maroken të Fnideq, ndërsa vazhdonin të ndiqnin të tjerët që përpiqeshin të arrinin në Ceuta.
Lëvizja erdhi pasi rreth 1.500-2.000 emigrantë të parregullt, shumica marokenë, arritën në Ceuta duke notuar gjatë 10 ditëve të fundit, sipas mediave spanjolle.
Të enjten, Ministria e Brendshme e Spanjës tha se Madridi dhe Rabati kishin rënë dakord për të forcuar koordinimin dhe për të përshpejtuar kthimin e emigrantëve që hynë në Ceuta në mënyrë të parregullt.
Zhvillimi vjen gjithashtu pas një vendimi të Gjykatës së Lartë të Spanjës në fillim të këtij muaji që emigrantët e kapur në det ndërsa përpiqeshin të notonin në Ceuta ose Melilla nuk mund të kthehen menjëherë.
Autoritetet marokene nuk kanë komentuar mbi marrëveshjen, mekanizmat për kthimin e emigrantëve, apo raportet e vdekjeve të lidhura me kalimet.
Shumë emigrantë nga Maroku dhe vende të tjera afrikane tentojnë kalime të parregullta drejt Evropës, të nxitur nga vështirësitë ekonomike dhe sociale.
Sipas Këshillit Ekonomik, Social dhe Mjedisor të Marokut, rreth 1,5 milionë njerëz të moshës 15-24 vjeç nuk ishin as të punësuar, as në arsim apo trajnim që nga maji 2024.
Shkalla e papunësisë në Marok ra në 13 për qind në 2025 nga 13,3 për qind një vit më parë, me afro 193.000 vende pune të krijuara, sipas Komisionit të Lartë për Planifikimin.