Marina iraniane pretendon se ka goditur një shkatërrues amerikan në Gjirin e Omanit

Şahin Demir
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Marina e Iranit ka deklaruar se ka goditur një shkatërrues amerikan në Gjirin e Omanit, të cilin e përshkroi si “qendër komandimi dhe kontrolli” të sulmeve amerikane ndaj anijeve tregtare iraniane, transmeton Anadolu.
Zyra e marrëdhënieve publike e Marinës së Iranit tha se veprimi erdhi pas asaj që e cilësoi si “veprime agresive” të SHBA-së, shkelje të rregullave në Ngushticën e Hormuzit dhe sulme ndaj anijeve tregtare iraniane në Gjirin e Omanit.
Sipas njoftimit, forcat detare iraniane identifikuan dhe shënjestruan një shkatërrues amerikan që dyshohet se po përpiqej t’i afrohej ujërave territoriale iraniane në Gjirin e Omanit.
“Marina e Republikës Islamike të Iranit ka goditur qendrën e komandës dhe kontrollit të këtyre veprimeve armiqësore, të vendosur në bordin e një shkatërruesi amerikan”, thuhet në njoftim.
Marina shtoi se forcat e saj detare po vazhdojnë të monitorojnë atë që e quajti “aktivitetet amerikano-sioniste” në rajon dhe paralajmëroi për hakmarrje të mëtejshme.
Nga pala amerikane nuk ka pasur ndonjë koment të menjëhershëm mbi pretendimin.