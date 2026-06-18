Malajzia do të forcojë sigurinë energjetike përmes bashkëpunimit me Rusinë

Faisal Mahmud
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, tha të enjten se qeveria e tij do të vazhdojë të marrë masa strategjike dhe proaktive për të forcuar sigurinë energjetike të vendit përmes bashkëpunimit ndërkombëtar me Rusinë, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e mediave sociale amerikane X pas një takimi me presidentin rus Vladimir Putin në margjinat e Samitit Rusi-ASEAN në Kazan, Rusi, Anwar tha se ata mbajtën "një takim produktiv" për të diskutuar një sërë çështjesh dypalëshe, me fokus të veçantë në zgjerimin e bashkëpunimit në sektorin e energjisë.
“Qeveria MADANI do të vazhdojë të ndërmarrë hapa strategjikë dhe proaktivë për të forcuar sigurinë energjetike të vendit, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar që mund të sigurojë stabilitetin, vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e furnizimit me energji për të mirën e njerëzve”, shkroi ai.
Ai tha se diskutimet mbuluan përpjekjet për thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe shprehu vlerësimin për angazhimin e Rusisë për bashkëpunim afatgjatë në furnizimin me energji dhe naftë.
Anwar përcolli gjithashtu përshëndetjet nga Mbreti i Malajzisë, Sulltan Ibrahimi dhe falënderoi palën ruse për trajtimin e vazhdueshëm miqësor dhe respektin ndaj Malajzisë.
Përtej energjisë, udhëheqësit eksploruan mundësi për të rritur bashkëpunimin në sektorët në zhvillim, duke përfshirë sigurinë kibernetike, teknologjinë digjitale, inteligjencën artificiale, bujqësinë moderne dhe farmaceutikën.
Bisedimet trajtuan më tej masat për të lehtësuar shkëmbimet mes njerëzve nëpërmjet përjashtimeve të vizave dhe shqyrtuan mekanizmat për të zgjeruar tregtinë dhe investimet dypalëshe duke përdorur monedhat vendase, përkatësisht ringgit malajzian dhe rubla ruse.
Anwar tha se ai gjithashtu përgëzoi "qëndrimin konsistent dhe parimor" të Putinit për çështjet e Gazës dhe Iranit.
Malajzia ka kërkuar të diversifikojë partneritetet e saj ndërkombëtare duke forcuar sigurinë e energjisë dhe qëndrueshmërinë ekonomike mes pasigurive gjeopolitike globale dhe të tregut.