Magyar: Hungaria mund të përmbushë kriteret për adoptimin e euros deri në vitin 2030

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26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Kryeministri hungarez, Peter Magyar, ka deklaruar se Hungaria mund të përmbushë në mënyrë realiste kriteret e Maastrichtit të nevojshme për adoptimin e euros deri në vitin 2030, duke sinjalizuar një rrugë të mundshme drejt anëtarësimit eventual në eurozone, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Budapest pas bisedimeve me presidentin e Eurogrupit, Magyar tha se përmbushja e kërkesave ekonomike nuk do të çonte automatikisht në futjen e monedhës së përbashkët, pasi anëtarësimi do të kërkonte gjithashtu një vendim politik.
“Ne kemi nevojë për konsultim, duhet të përfshijmë qytetarët”, tha ai, sipas portalit hungarez të lajmeve 24.hu.
Magyar identifikoi uljen e borxhit publik të Hungarisë si kriterin më sfidues të konvergjencës të përcaktuar nga Bashkimi Evropian (BE) për anëtarësimin në eurozonë.
Ai argumentoi se kostot më të ulëta të huamarrjes, si rezultat i rritjes së besimit të tregjeve, mund të gjeneronin kursime të konsiderueshme për buxhetin shtetëror.
Magyar gjithashtu shprehu mbështetjen e tij për adoptimin e euros, duke theksuar se monedha e përbashkët do të sillte më shumë parashikueshmëri, rritje dhe stabilitet për ekonominë hungareze.
Eurozona përbëhet nga 21 prej 27 shteteve anëtare të BE-së që përdorin euron si monedhën e tyre zyrtare dhe ndajnë politikën monetare përmes Bankës Qendrore Evropiane.