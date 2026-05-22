Macron mbështet shfuqizimin e ligjeve koloniale franceze për skllavërinë

Mehmet Solmaz
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron ka mbështetur shfuqizimin e dekreteve mbretërore shekullore që kodifikonin skllavërinë në kolonitë franceze, duke deklaruar se ekzistenca e tyre e vazhdueshme është e papajtueshme me vlerat e republikës, transmeton Anadolu.
Duke folur në Pallatin Elysee gjatë një ceremonie që shënoi 25-vjetorin e njohjes zyrtare nga Franca të skllavërisë dhe tregtisë së skllevërve si krime kundër njerëzimit, Macron tha se çështja e reparacioneve të lidhura me trashëgiminë e skllavërisë duhet të trajtohet, por paralajmëroi kundër “premtimeve të rreme”.
Macron mbështeti një propozim parlamentar për të shfuqizuar zyrtarisht “Kodin Noir”, një seri ligjesh të shekujve të 17-të dhe 18-të që rregullonin skllavërinë në territoret franceze dhe që nuk ishin anuluar kurrë zyrtarisht pas heqjes së skllavërisë.
Ai tha se Franca duhet të përballet me historinë e saj me ndershmëri dhe pranoi se vendi nuk do të mund ta kompensojë kurrë plotësisht vuajtjen e shkaktuar nga skllavëria. Macron njoftoi një iniciativë të përbashkët kërkimore me Ganën për të studiuar efektet afatgjata të skllavërisë dhe për të ofruar rekomandime për politikëbërësit.
Deklaratat e presidentit Macron shënojnë një ndryshim nga hezitimi i kahershëm politik në Francë për të diskutuar publikisht reparacionet, teksa po rritet presioni nga aktivistët dhe ligjvënësit për të trajtuar racizmin dhe pabarazitë që lidhen me të kaluarën koloniale të vendit.