Macron kërkon rritje të shpenzimeve të mbrojtjes evropiane brenda NATO-s, mbështet bashkëpunimin me Turqinë

Şeyma Erkul Dayanç
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron tha sot se Evropa duhet të forcojë kapacitetet e saj mbrojtëse duke mbetur e ankoruar në NATO, duke theksuar se rritja e shpenzimeve ushtarake duhet të mbështesë gjithashtu industrinë evropiane të mbrojtjes, raporton Anadolu.
“Nëse shpenzojmë më shumë, kjo nuk është për të blerë pajisje joevropiane”, u tha Macron gazetarëve pas Samitit të NATO-s në Ankara. “Ne, francezët, prej disa vitesh kemi mbrojtur idenë se evropianët duhet të mbrojnë dhe të promovojnë një industri evropiane të mbrojtjes”, tha ai.
Macron argumentoi se vendet evropiane duhet të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe të marrin përgjegjësi më të mëdha operative brenda aleancës.
“Fakti që evropianët po investojnë më shumë dhe po bëjnë më shumë për mbrojtjen e tyre” ishte një nga zhvillimet kryesore të samitit, tha ai. “Duhet ta bëjmë këtë për veten tonë dhe kjo është në thelb të autonomisë strategjike evropiane”, theksoi Macron.
Ai tha se Franca e ka dyfishuar buxhetin e mbrojtjes përmes ligjeve të njëpasnjëshme për programimin ushtarak dhe vazhdon të kontribuojë në operacionet e NATO-s në krahun lindor të aleancës.
“Sot njoftuam pjesëmarrjen tonë në rotacionet e forcave tokësore të avancuara të NATO-s në Finlandë”, tha ai.
Macron theksoi bashkëpunimin evropian në mbrojtjen ajrore, kapacitetet për goditje precize me rreze të gjatë, sistemet e paralajmërimit të hershëm dhe inteligjencën artificiale. “Ne po zhvillojmë kapacitete evropiane dhe duhet t’i mbrojmë ato”, tha ai.
Duke folur për Ukrainën, Macron rikonfirmoi angazhimin e Francës për të mbështetur Kievin në luftën e tij kundër Rusisë dhe njoftoi se Koalicioni i të Gatshmëve do të mblidhet sërish në Paris më 13 korrik.
“Siguria dhe liria e kontinentit evropian po përcaktohen gjithashtu nga ajo që po ndodh sot në Ukrainë. Ne duhet ta ndihmojmë patjetër Ukrainën”, tha ai.
Ai deklaroi se takimi do të përfshijë njoftime të reja mbi kapacitetet ushtarake, bashkëpunimin industrial dhe përpjekjet për t’iu kundërvënë “flotës hije” të Rusisë.
I pyetur për raportimet se Franca mund të jetë e hapur për një shitje të sistemit të mbrojtjes ajrore SAMP/T Turqisë, Macron nuk iu përgjigj drejtpërdrejt çështjes, por theksoi marrëdhëniet më të gjera në fushën e mbrojtjes.
“Ne folëm për bashkëpunimin tonë dypalësh, në aspektin ekonomik, të mbrojtjes, arsimit dhe për shumë çështje që kanë të bëjnë me qytetarët tanë”, tha ai, duke iu referuar takimit me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan.
Macron tha se dy liderët diskutuan gjithashtu për Ukrainën, Sirinë, Libanin dhe Irakun.
“E bëmë këtë në një frymë konstruktive”, tha ai, duke shtuar se ministrat francezë dhe turq do të vazhdojnë ndjekjen e çështjeve të diskutuara.
Lidhur me bashkëpunimin në mbrojtje, Macron tha se konsultimet teknike mes Francës, Italisë dhe Turqisë po vazhdojnë.
“Po zhvillohet punë teknike mes Francës, Italisë dhe Turqisë. Pikërisht kjo punë teknike po vazhdon”, tha ai.
Macron tha se sulmet e fundit iraniane ndaj anijeve tregtare që kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit përbëjnë shkelje të armëpushimit të arritur me SHBA-në muajin e kaluar, por shprehu shpresën se diplomacia do të vazhdojë.
“Ne vazhdojmë të mbrojmë të njëjtën agjendë: Paqen dhe stabilitetin”, tha ai.
Macron shtoi se diskutimet mbi programet bërthamore dhe raketore balistike të Iranit duhet të vazhdojnë në kuadër të marrëveshjes së arritur në Zvicër.
Ai hodhi poshtë gjithashtu spekulimet se SHBA-ja mund të dobësojë angazhimin e saj ndaj NATO-s.
“Nuk kam dëgjuar asnjë kusht apo deklaratë që të sugjerojë të kundërtën”, tha ai. “Prania e presidentit Trump këtu sot nuk duhet të lërë asnjë dyshim për këtë çështje”, shtoi presidenti francez.
Macron tha se ripozicionimi strategjik i Washingtonit kërkon që evropianët të marrin përgjegjësi më të mëdha për sigurinë e tyre.
“Nuk duhet ta bëjmë këtë sepse dikush na e kërkon. Duhet ta bëjmë për veten tonë”, tha ai.