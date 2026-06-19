Macron i kërkon Netanyahut të tregojë përgjegjësi dhe racionalitet

İlayda Çakırtekin
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron i bëri thirrje kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të "tregojë përgjegjësi dhe racionalitet", duke thënë se ai nuk pajtohet me politikat izraelite në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Libanin jugor, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për televizionin "France 2", një ditë pas Samitit të G7 në Evian, Macron dënoi atë që ai e përshkroi si "vendbanime dhe akte të reja që janë absolutisht të papranueshme në Bregun Perëndimor".
Sipas Macronit, "këto politika po ushqejnë pakënaqësi dhe dhunë midis të gjitha popullsive të rajonit".
- Ngushtica e Hormuzit dhe marrëveshja SHBA-Iran
Macron tha se marrëveshja SHBA-Iran u finalizua në orët e fundit të Samitit të G7 dhe hodhi poshtë sugjerimet se ajo përbënte një kapitullim nga Teherani.
Ai tha se shumë nga aftësitë ushtarake të Iranit janë shkatërruar, por vuri në dukje se çështjet kyçe do të duhet ende të adresohen gjatë negociatave që priten të vazhdojnë gjatë 60 ditëve të ardhshme.
Presidenti francez përsëriti se Franca dhe Britania e Madhe janë të gatshme të ndihmojnë në sigurimin e rihapjes së Ngushticës së Hormuzit ndërsa shtoi se Parisi është i përgatitur të marrë pjesë në negociatat për programin bërthamor të Iranit.
Ai theksoi se Franca do të ndihmojë ushtrinë libaneze të rivendosë kontrollin mbi territorin e saj.
- Ukrainë
Sa i përket Ukrainës, Macron vlerësoi rezistencën e Kievit që nga fillimi i luftës.
"Ukraina ka rezistuar me trimëri dhe me një aftësi për të inovuar dhe prodhuar ushtarakisht që i ka habitur të gjithë që nga dita e parë", tha ai.
Macron tha se shpreson të rrisë presionin ndaj Rusisë për ta rikthyer atë në tryezën e bisedimeve dhe përshëndeti atë që ai e përshkroi si përparim të bërë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump në përpjekjet lidhur me konfliktin.