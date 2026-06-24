Macron: Evropa dhe SHBA-ja ndodhen në një “moment rikonvergjence” para samitit të NATO-s në Ankara

Beyza Binnur Dönmez
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka deklaruar se Evropa dhe SHBA-ja po kalojnë një “moment rikonvergjence”, duke theksuar afrimin e qëndrimeve mbi çështjet kryesore të sigurisë përpara samitit të NATO-s në Ankara, raporton Anadolu.
Macron tha se angazhimet e fundit diplomatike kanë ndihmuar në afrimin e pozicioneve evropiane dhe amerikane.
“Ne ndodhemi në një moment rikonvergjence mes evropianëve dhe amerikanëve”, tha Macron pas takimit të grupit E5 të vendeve kryesore evropiane në Berlin, respektivisht Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Macron tha se ky proces nisi në samitin e fundit të G7-tës dhe vazhdoi në mbledhjen e javës së kaluar të Këshillit Evropian, duke shtuar se liderët do të përpiqen ta konsolidojnë këtë unitet në samitin e NATO-s dhe në takimin e 13 korrikut të koalicionit të vendeve që mbështesin Ukrainën.
Ai tha se një zhvillim i rëndësishëm ishte fakti se të gjithë anëtarët e G7-tës nënshkruan një tekst të përbashkët për herë të parë në 18 muaj.
“Amerikanët, së bashku me ne, thanë se mbështesin integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës, mbështesin ndihmën ushtarake dhe energjetike për Ukrainën, mbështesin sanksionet kundër Rusisë dhe janë angazhuar në të njëjtën rrugë me ne”, tha Macron.
Ai e cilësoi këtë marrëveshje si “një arritje shumë të rëndësishme” dhe mirëpriti vendimet e fundit për sanksionet që synojnë sektorin rus të naftës dhe gazit.
Duke folur për Lindjen e Mesme, Macron shprehu mbështetje për marrëveshjen e arritur mes Iranit dhe SHBA-së, duke theksuar se vendet evropiane janë të gatshme të kontribuojnë për stabilitetin rajonal dhe një paqe të qëndrueshme, përfshirë edhe në Liban.
Ai theksoi rëndësinë e forcimit të shtyllës evropiane të NATO-s përmes rritjes së shpenzimeve për mbrojtjen, zgjerimit të kapaciteteve ushtarake dhe thellimit të bashkëpunimit industrial mes aleatëve.
“Ne po marrim një angazhim të fortë, po rrisim buxhetet tona dhe po forcojmë kapacitetet tona”, tha ai.