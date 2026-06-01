İlayda Çakırtekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi nevojën për një armëpushim të fuqishëm në Liban dhe mbështetje kolektive për autoritetet libaneze në një telefonatë me homologun e tij amerikan Donald Trump të dielën vonë, transmeton Anadolu.
"E mirëprita angazhimin e presidentit Trump ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit dhe theksova rëndësinë e një armëpushimi të fuqishëm dhe të mbështetjes sonë kolektive për autoritetet libaneze", shkroi sot Macron në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se mirëpriti përpjekjet për të arritur marrëveshje midis SHBA-së dhe Iranit, "e cila përfaqëson mundësi unike për të ndërtuar kornizë të re sigurie që përfshin të gjithë aktorët përkatës, në mënyrë që të mundësohet stabilizimi i qëndrueshëm i rajonit".
"Unë tregova se jemi të gatshëm të mbështesnim plotësisht këto përpjekje dhe të marrim pjesën tonë të plotë në zbatimin e tyre. Ky është qëllimi i misionit ndërkombëtar që kemi ndërtuar me britanikët dhe partnerët tanë, gati për t'u vendosur sapo të arrihet marrëveshje, në mënyrë që të ndihmojmë në sigurimin e trafikut detar në Ngushticën e Hormuzit", shtoi Macron.
Ai përsëriti gatishmërinë e tij për të kontribuar me ekspertizën dhe aftësitë e tyre në negociatat më të gjera.
Sulmi i fundit i Izraelit ndaj Libanit filloi në mars, menjëherë pas hakmarrjes së Hezbollahut ndaj luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kohët e fundit urdhëroi trupat të zgjerojnë inkursionin, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.