Macron: BE-ja do të intensifikojë presionin ndaj Rusisë dhe do të forcojë mbështetjen për Ukrainën

İlayda Çakırtekin
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron ripohoi sot se Bashkimi Evropian do të intensifikojë presionin ndaj Rusisë përmes sanksioneve shtesë dhe do të forcojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën pasi presidenti Volodymyr Zelenskyy tha se 17 persona janë vrarë në sulmet gjatë natës, transmeton Anadolu.
"Në Kiev dhe rajonin e tij përreth, Rusia ka zgjedhur edhe një herë të shënjestrojë civilët. Kjo politikë e terrorit, e kryer përmes sulmeve me raketa dhe dronë është e papranueshme", shkroi Macron në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ai theksoi se "Rusia duhet të paguajë çmimin dhe të mbahet përgjegjëse për krimet e saj", duke shtuar se ata nuk do t'i nënshtrohen lodhjes apo frikësimit dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë përkrah Ukrainës.
“Bashkimi Evropian dhe partnerët e tij do të vazhdojnë të rrisin presionin ndaj Rusisë, veçanërisht përmes sanksioneve të reja, duke forcuar mbështetjen ushtarake për Ukrainën në mënyrë që ajo të mund të mbrohet dhe të mbrojë popullsinë e saj”, shtoi Macron.
Të paktën 17 persona u vranë dhe 44 të tjerë u plagosën në sulmet e natës në Kiev dhe rajonin përreth, tha sot presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Sulmi përfshiu 24 raketa balistike, katër raketa "Tsirkon" dhe "Oniks" dhe 115 dronë, shumë prej tyre me motor reaktiv, tha Zelenskyy në një deklaratë në Telegram.