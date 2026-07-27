Lituania shqyrton sanksione të tjera kombëtare ndaj shtetasve rusë dhe bjellorusë

İlayda Çakırtekin
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Lituania zbuloi planet për të vendosur sanksione të mëtejshme ndaj shtetasve rusë dhe bjellorusë, përfshirë kufizime për blerjen e pronave pranë zonave strategjike dhe ndalime hyrjeje për ngjarje të caktuara publike, raportoi transmetuesi publik LRT, transmeton Anadolu.
Sanksionet e propozuara synojnë të ndalojnë figurat ruse dhe bjelloruse të kulturës, argëtimit dhe sportit që të punojnë në vend nëse mbështesin veprimet e Rusisë në Ukrainë, nëse kanë marrë pjesë në luftë ose kanë kontribuar në propagandën ruse, tha Ministria e Jashtme.
Ndryshimet e propozuara në Ligjin për Masat Kufizuese në lidhje me Agresionin Ushtarak kundër Ukrainës synojnë t'u mohojnë individëve dhe organizatave ruse dhe bjelloruse hyrjen për të marrë pjesë në aktivitete publike në arsim, shkencë, kulturë, sport, art dhe argëtim, nëse kanë vepruar në territoret ukrainase të pushtuara nga Rusia ose mbështesin drejtpërdrejt apo tërthorazi luftën.
Kufizimet do të synojnë ata që cenojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës si dhe individët që mbështesin shkeljet e të drejtave të njeriut ose shtypjen e shoqërisë civile dhe lëvizjeve demokratike në Rusi dhe Bjellorusi.
Ministria propozoi që shtetasit rusë dhe bjellorusë që hyjnë në Lituani për aktivitete arsimore, kulturore ose sportive të nënshkruajnë një deklaratë ku dënojnë luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe mbështesin sovranitetin, integritetin territorial dhe kufijtë e njohur ndërkombëtarisht të Ukrainës.
Shtetasit rusë dhe bjellorusë që nuk u nënshtrohen këtyre masave do të mund të marrin pjesë ende në aktivitete të tilla në Lituani, me kusht që të mos përfaqësojnë vendet e tyre dhe të marrin pjesë si pjesëmarrës neutralë.
Projektligji synon të ashpërsojë kufizimet për blerjet e pasurive të paluajtshme pranë objekteve me rëndësi strategjike. Shtetasit rusë dhe bjellorusë me leje qëndrimi në Lituani do të ndalohen të blejnë prona pranë objekteve të sigurisë kombëtare ose zonave të trajnimit ushtarak.
Ministria propozoi që ndryshimet të hyjnë në fuqi më 1 janar 2027.