Ligjvënësja franceze bën thirrje për sanksione kundër Netanyahut

Necva Taştan Sevinç
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Mathilde Panot, një ligjvënëse nga partia Franca e Papërkulur në Asamblenë Kombëtare Franceze, bëri thirrje për sanksione kundër kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, duke argumentuar se komuniteti ndërkombëtar nuk ka arritur t'i përgjigjet në mënyrë të qëndrueshme luftës në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
"Sanksione kundër Netanyahut, pasi është absurde të shohësh se ka pasur 19 raunde sanksionesh kundër Putinit," tha Panot, duke iu referuar masave të vendosura për shkak të luftës në Ukrainë.
"Keni një botë dhe një komunitet ndërkombëtar që po lejojnë Trumpin dhe Netanyahun të tërheqin të gjithë botën në një luftë e cila, kujtoj, është një luftë e paligjshme," tha ajo në një intervistë me Franceinfo.
"Prandaj, pyetja që duhet bërë është se çfarë po bën bota, dhe veçanërisht Franca", theksoi ajo.
Panot i kërkoi Francës të marrë një rol më të fortë diplomatik përmes institucioneve ndërkombëtare.
"Franca, për shembull, duhet të propozojë që këto negociata të zhvillohen brenda Kombeve të Bashkuara, në vend që të zhvillohen jashtë ligjit ndërkombëtar nën sundimin e më të fortit," tha ajo.
Ajo gjithashtu bëri thirrje për veprime të koordinuara midis vendeve që kundërshtojnë konfliktin.
“Franca duhet të ndërtojë një front refuzimi me vendet e tjera, siç është Spanja, e cila po i thotë jo kësaj lufte të paligjshme”, shtoi ajo.
“Shkurt, Franca duhet të veprojë për paqen dhe, në veçanti, të vendosë për sanksione kundër Netanyahut, pasi është absurde të shohësh 19 raunde sanksionesh kundër Putinit për shkelje të ligjit ndërkombëtar në Ukrainë dhe ende asnjë kundër Netanyahut, edhe pse ai po anekson Libanin jugor, po vazhdon gjenocidin në Gaza dhe po ndjek zgjerimin e vendbanimeve” deklaroi ligjvënësja franceze.
Panot gjithashtu kritikoi mënyrën se si janë hartuar operacionet ushtarake të Izraelit duke shprehur se “Nuk është një luftë kundër Hamasit, është një gjenocid kundër popullit palestinez”.
“Nuk duroj dot të dëgjoj se është një luftë kundër Hezbollahut, jo, është një luftë kundër popullit libanez”, shtoi ajo, duke thënë se “lufta kundër Hezbollahut është një pretekst”.
Duke iu drejtuar situatës në Liban, ajo tha se “është absolutisht e padurueshme të shohësh që Libani ka mbetur pa asnjë ndihmë”.
“Ne do ta kishim ndihmuar ushtrinë e rregullt libaneze sepse sot ajo nuk ka mjetet për të siguruar sovranitetin e Libanit”, shtoi ajo.
Panot kritikoi gjithashtu qasjen më të gjerë të politikës së jashtme të Francës.
“Mendoj se për një kohë të gjatë kemi pasur një problem vasalizimi me Shtetet e Bashkuara”, njoftoi më tej ajo.
“Kjo është arsyeja pse ne (Franca e Papërkulur) kërkojmë largimin nga komanda e integruar e NATO-s në mënyrë që Franca të ketë një zë të paangazhuar në shërbim të paqes” tha Panot.