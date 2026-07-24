Ligjvënësit turq diskutojnë F-35, CAATSA-n dhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes me udhëheqës të Kongresit amerikan

Aykut Yılmaz
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Një delegacion parlamentar turk zhvilloi bisedime "konstruktive dhe të orientuara drejt zgjidhjes" me ligjvënës të lartë amerikanë gjatë një vizite të fundit në Washington, duke u përqendruar te bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, NATO-ja, lufta kundër terrorizmit, programi i avionëve luftarakë F-35 dhe sanksionet CAATSA, raporton Anadolu.
Kryetari i Komisionit për Mbrojtje Kombëtare të Parlamentit të Turqisë, Hulusi Akar, tha se delegacioni u takua me kryetarin e Komisionit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve, Rick Crawford, kryetarin e Komisionit për Forcat e Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Rogers, kryetarin e Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Mike Turner, si dhe kryetarin e Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Brian Mast.
Akar tha se takimet u zhvilluan në kuadër të një vizite zyrtare parlamentare të organizuar paraprakisht nga Ambasada e Turqisë në Washington.
Ai tha se delegacioni përfshinte ligjvënës nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), Partia Popullore Republikane (CHP), partia kryesore opozitare, si dhe Partia e Lëvizjes Nacionaliste (MHP).
Sipas Akar, delegacioni turk paraqiti qartë qëndrimet e Turqisë lidhur me sigurinë kombëtare, industrinë e mbrojtjes, bashkëpunimin në kuadër të NATO-s, luftën kundër terrorizmit, programin e avionëve luftarakë F-35 dhe sanksionet CAATSA.
Duke iu përgjigjur kritikave për takimin e tij me Brian Mast, veteran ushtarak me amputim të dyfishtë, Akar tha se bisedimet u zhvilluan vetëm për shkak se Mast është kryetar i Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve.
"Bashkëbiseduesi ynë ishte kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme. Gjatë gjithë takimit, iu drejtuam atij në këtë cilësi, duke mbrojtur qartë dhe hapur të drejtat dhe interesat e vendit tonë. Ta çosh çështjen diku tjetër nuk është as me qëllim të mirë dhe as e përshtatshme", tha Akar.
Veçmas, Akar tha se Komisioni parlamentar për Mbrojtje po vazhdon punën për një projektligj që synon të forcojë mbështetjen për familjet e dëshmorëve dhe veteranët ushtarakë.
Ai tha se komisioni ka zhvilluar 28 takime me institucionet përkatëse dhe është konsultuar me veteranë, shoqata dhe familje të dëshmorëve gjatë përgatitjes së projektligjit.
Duke hedhur poshtë pretendimet se propozimi do të krijonte ndasi mes veteranëve, Akar tha se komisioni po i trajton në mënyrë të barabartë të gjithë veteranët dhe familjet e personelit të rënë në krye të detyrës dhe mbetet i përkushtuar për t'iu përgjigjur nevojave të tyre.