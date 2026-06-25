Ligjvënësit çekë mbështesin rregulla më të rrepta të pranimit për refugjatët ukrainas

Necva Taştan Sevinç
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Dhoma e ulët e Parlamentit të Republikës Çeke ka miratuar në lexim të parë një projektligj të qeverisë që do të ashpërsojë kriteret e pranimit për refugjatët ukrainas që marrin përfitime humanitare, transmeton Anadolu.
Siç raporton "Radio Prague International", legjislacioni i propozuar do të kërkojë që personat me status të mbrojtjes së përkohshme, të cilët aplikojnë për ndihmë humanitare, të jenë të punësuar, të vetëpunësuar ose të regjistruar pranë zyrës së punës.
Ai gjithashtu do të kërkojë që përfituesit të qëndrojnë në Republikën Çeke për të paktën 16 ditë gjatë muajit për të cilin kërkohet përfitimi.
Kushtet e reja nuk do të zbatohen për fëmijët, studentët apo pensionistët.
Projektligji u miratua në lexim të parë nga Dhoma e Deputetëve dhe tani do të kalojë në fazën e ardhshme të procesit legjislativ, ku deputetët mund të propozojnë amendamente përpara votimit përfundimtar.
Ky veprim vjen në një kohë kur disa vende evropiane kanë shtrënguar qasjen në përfitimet për refugjatët ukrainas në kuadër të skemës së mbrojtjes së përkohshme të Bashkimit Evropian.
Polonia e ka bërë punësimin kusht për përfitimin e ndihmave kryesore familjare, ndërsa Gjermania ka reduktuar mbështetjen për refugjatët e sapoardhur dhe ka forcuar kërkesat për kërkimin e punës.
Holanda kërkon që refugjatët e punësuar të kontribuojnë në shpenzimet e akomodimit, ndërsa disa shtete anëtare, përfshirë Sllovakinë, Hungarinë dhe Irlandën, kanë reduktuar ndihmën për strehim ose mbështetjen financiare.