Lideri i partisë Reform UK nën hetim për mosdeklarimin e një dhurate prej 7 milionë dollarësh

Aysu Biçer
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
LONDËR (AA) - Komisari për Standardet Parlamentare në Mbretëri të Bashkuar ka nisur një hetim për të përcaktuar nëse lideri i partisë së ekstremit të djathtë Reform UK, Nigel Farage ka shkelur rregullat e Dhomës së Përfaqësuesve duke mos deklaruar një dhuratë prej 5 milionë paundësh (gati 7 milionë dollarë) nga miliarderi dhe mbështetësi i partisë Reform UK, Christopher Harborne, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave britanike, hetimi pason një ankesë nga konservatorët, të cilët argumentojnë se Farage duhej ta kishte regjistruar pagesën pasi hyri në parlament në vitin 2024.
Farage ka deklaruar se nuk kishte “asnjë detyrim” për ta deklaruar dhuratën, pasi ajo ishte bërë para se ai të bëhej deputet. Burime të partisë Reform UK thanë se pagesa ishte bërë në fillim të vitit 2024, përpara se ai të vendoste të kandidojë për parlament.
Kodi i sjelljes së Dhomës së Përfaqësuesve përcakton se deputetët e rinj “duhet të regjistrojnë të gjitha interesat aktuale financiare dhe çdo përfitim të deklarueshëm (përveç të ardhurave) të marrë në 12 muajt para zgjedhjes së tyre, brenda një muaji nga zgjedhja”.
Kryetarja e Partisë Laburiste, Anna Turley tha se: “Nigel Farage ka shmangur pyetjet legjitime që nga publikimi i lajmit për ‘dhuratën’ e mbështetësit të tij miliarder. Është e drejtë që ai të përballet me një hetim të plotë”.
Konservatorët ia kanë referuar çështjen edhe Komisionit Elektoral, e cila tha se po shqyrton informacionin.
Farage ka deklaruar se Harborne ia dha paratë për të financuar sigurinë personale, duke e përshkruar pagesën si “thjesht private” dhe duke thënë se “nuk ishte politike në asnjë kuptim”.
Harborne është një biznesmen miliarder britanik dhe investitor në kriptovaluta me bazë në Tajlandë. Ai është bërë një figurë qendrore në politikën britanike si mbështetësi kryesor financiar i Farage-s dhe partisë së tij të ekstremit të djathtë Reform UK.