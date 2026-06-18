Libi, rivalët bien dakord për zgjedhje presidenciale dhe parlamentare deri në shkurt 2027

Şahin Demir
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Krerët e tre organeve kryesore politike në Libi ranë dakord sot për një plan veprimi për të mbajtur zgjedhje të njëkohshme presidenciale dhe parlamentare para shkurtit 2027 dhe për të krijuar një komitet të nivelit të lartë për të mbikëqyrur procesin, transmeton Anadolu.
Marrëveshja u arrit gjatë një takimi midis kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve Aguila Saleh, kryetarit të Këshillit të Lartë të Shtetit Mohammed Takala dhe kryetarit të Këshillit Presidencial Mohamed al-Menfi, thuhet në një deklaratë të përbashkët.
Të tre udhëheqësit thanë se miratuan një dokument parimor që do të shërbejë si plan veprimi për t'i dhënë fund fazës së zgjatur të tranzicionit të Libisë. Plan veprimi përfshin përfundimin e kuadrit kushtetues dhe ligjor të kërkuar për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, unifikimin e institucioneve sovrane dhe forcimin e sovranitetit kombëtar.
Dokumenti bën thirrje për reforma ekonomike dhe financiare që synojnë mbrojtjen e fondeve publike dhe ruajtjen e unitetit të institucioneve shtetërore përpara procesit zgjedhor.
Të tre udhëheqësit riafirmuan angazhimin e tyre ndaj Deklaratës Kushtetuese të vitit 2011 dhe ndryshimeve të saj, Marrëveshjes Politike Libiane të nënshkruar në Marok në vitin 2015 dhe rezultatit të një takimi të mëparshëm trepalësh të mbajtur në Kajro nën kujdesin e Lidhjes Arabe.
Ata ranë dakord të ecin përpara me zbatimin e planit të veprimit, me çdo përshtatje të nevojshme që pasqyron zhvillimet politike dhe iniciativat kombëtare, për të siguruar zgjedhje të njëkohshme presidenciale dhe parlamentare.
Në deklaratë thuhet se do të formohet një komitet suprem për të mbikëqyrur zbatimin e planit të veprimit dhe për të mbikëqyrur hapat e nevojshëm për të përfunduar procesin zgjedhor dhe për t'i dhënë fund rregullimeve kalimtare të vendit.
Libia ka mbetur politikisht e ndarë për vite me radhë midis administratave rivale në lindje dhe perëndim ndërsa përpjekjet e përsëritura për të organizuar zgjedhje kombëtare kanë ngecur për shkak të mosmarrëveshjeve mbi bazën kushtetuese dhe kriteret e përshtatshmërisë së kandidatëve.