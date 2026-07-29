Lavrov: Rezultati i konfliktit në Ukrainë do të formësojë rolin e ardhshëm të Moskës

Elena Teslova
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavrov tha se rezultati i konfliktit në Ukrainë do të formësojë rolin e ardhshëm ndërkombëtar të Moskës, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë me kompaninë ruse të transmetimit VGTRK, Lavrov tha se bota po vëzhgon nga afër për të parë se si përfundon kjo luftë.
"Për t'i ofruar botës diçka, së pari duhet të fitojmë. Bota po shikon nga afër për të parë se si përfundon kjo luftë," tha ai.
Lavrov përsëriti qëndrimin e Moskës se konflikti ishte provokuar nga Perëndimi dhe se vendet perëndimore e zhvendosën retorikën e tyre nga kërkimi i "humbjes strategjike" të Rusisë në mbështetjen e sulmeve me rreze të gjatë të Ukrainës në territorin rus.
Ai akuzoi Perëndimin se po kërkon të dobësojë dhe përçajë Rusinë, duke thënë se ai kishte ringjallur thirrjet për "humbjen strategjike" të vendit, të cilat ai tha se përbënin mbrojtjen e shpërbërjes së Rusisë.
Ministri Lavrov tha se Rusia po bënte fitime të qëndrueshme në fushën e betejës, ndërsa përpiqej të minimizonte viktimat dhe akuzoi Ukrainën se u përgjigj me "akte terroriste", duke synuar civilët përmes sulmeve me dronë në qytetet ruse.
Lavrov gjithashtu hodhi poshtë propozimet për një armëpushim përpara negociatave më të gjera të paqes, duke thënë se Moska i shikonte ide të tilla si një ultimatum që do t'i lejonte Ukrainës të rigrupohej ushtarakisht duke lënë të pazgjidhura shkaqet rrënjësore të konfliktit.
Ai tha se Rusia kërkon të mbetet "një fuqi e pavarur" dhe do të vazhdojë të ndërtojë marrëdhënie me qendrat e influencës në zhvillim, duke përfshirë Kinën dhe Indinë.
Lavrov vuri në pah grupe të tilla si BRICS, Organizata e Bashkëpunimit të Shangait, Bashkimi Ekonomik Euroaziatik, Komonuelthi i Shteteve të Pavarura dhe Organizata e Traktatit të Sigurisë Kolektive si shembuj të bashkëpunimit të bazuar në barazi dhe jo mbi dominimin nga një fuqi e vetme.