Lavrov: Moska nuk do të pranojë armëpushim në Ukrainë për hir të bisedimeve të paqes

Burç Eruygur
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov tha sot se vendi i tij nuk do të pajtohet me një armëpushim në Ukrainë për hir të zhvillimit të negociatave të paqes, transmeton Anadolu.
"Ne jemi gjithmonë gati, por e përsëris, kur ulemi në tryezën e bisedimeve, nëse ka ndonjë ide koherente, propozime dhe njerëz adekuat nga ana tjetër, ne nuk do të pranojmë fjalën e askujt për këtë", tha Lavrov gjatë një forumi në Moskë.
Lavrov argumentoi se Moska më parë ra dakord për këtë hap pas negociatave të paqes në metropolin turk Stamboll në vitin 2022, duke e përcaktuar çështjen e Ukrainës si çështje me rëndësi thelbësore për palën ruse. "Sigurisht që nuk do të kënaqemi me zgjidhje të përkohshme, apo të ndërmjetme, aq më pak të pranojmë ultimatume të diktuara nga dikush tjetër", tha Lavrov.
Ai konfirmoi se Rusia ka kontakte me Zyrën e presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, por vuri në dukje gatishmërinë e Moskës për t'u angazhuar me përfaqësuesit e BE-së dhe për të dëgjuar pikëpamjet e tyre nëse blloku 27-anëtarësh miraton një pozicion konstruktiv.
"Por ne thjesht nuk kemi më të drejtë të mbështetemi në asnjë pjesë të politikës sonë të jashtme, nga pikëpamja e arritjes së qëllimeve të zhvillimit dhe forcimit të pozicionit ndërkombëtar të Rusisë në asnjë mënyrë në premtimet apo pritjet e Evropës", tha Lavrov.
Ai vazhdoi të riafirmojë gatishmërinë e Rusisë për negociata mbi Ukrainën, por shtoi se Moska është e kujdesshme për të mos "mashtruar". Lavrov riafirmoi angazhimin e Moskës ndaj mirëkuptimeve të arritura në Samitin midis presidentit rus Putin dhe presidentit amerikan Trump në Alaskë në gusht të vitit të kaluar.
Kryediplomati rus argumentoi se "topi nuk është në anën tonë të fushës" ndërsa tha se Moska kërkon të kuptojë nëse pozicioni i SHBA-së ka ndryshuar pas Samitit të G7 në Francë. Duke komentuar anëtarësimin e Moskës në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Lavrov e përshkroi organizatën si "gjysmë të vdekur" dhe shtoi se ai personalisht do të tërhiqej prej saj, por që ky është vendim që do të merret nga presidenti rus.
Ai theksoi se Rusia është e gatshme të lehtësojë përfundimin e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse afatgjatë midis Washingtonit dhe Teheranit nëse nevojiten shërbimet e saj.
"Shpresojmë se rivendosja e lundrimit të lirë përmes Ngushticës së Hormuzit do të përfitojë sigurinë energjetike dhe ushqimore të vendeve në Jugun Global. Stabilizimi i situatës ushtarake dhe politike në Gjirin Persik mund të bëhet pretekst për fillimin e dialogut të gjerë mbi një arkitekturë të re sigurie dhe bashkëpunim në këtë rajon strategjik të Lindjes së Mesme në tërësi", tha Lavrov.