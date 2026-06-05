Lavrov: Kushner dhe Witkoff janë të interesuar për përmirësimin e marrëdhënieve Rusi-SHBA

Kanyshai Butun
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov tha sot se i dërguari i SHBA-së, Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, janë "sinqerisht të interesuar" në përmirësimin e marrëdhënieve midis Moskës dhe Washingtonit, por ky interes ende nuk ka arritur ndonjë përparim, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetën ruse "Izvestia", Lavrov tha se normalizimi i plotë i marrëdhënieve duhet të përfshijë emërimin e një ambasadori të SHBA-së në Moskë. Ai tha se Rusia ka propozuar disa masa që synojnë normalizimin e lidhjeve dypalëshe, përfshirë heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj ligjvënësve nga të dy vendet.
Ai tha se e ngriti propozimin për herë të parë gjatë bisedimeve me sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, në Riad të Arabisë Saudite në shkurt 2025, duke sugjeruar që të dyja palët të heqin kufizimet ndaj anëtarëve të Dumës dhe Kongresit si një masë fillestare për ndërtimin e besimit.
"Praktikisht të gjithë ligjvënësit janë nën sanksione, ligjvënësit tanë nga amerikanët dhe ligjvënësit e tyre nga ne", tha Lavrov duke shtuar se Moska më vonë e përsëriti propozimin, por nuk mori asnjë përgjigje nga Washingtoni.
Lidhur me luftën e vazhdueshme në Ukrainë, Lavrov shprehu besimin se arritja e qëllimeve të asaj që Rusia e quan "operacion ushtarak special" do ta forcojë ndjeshëm pozicionin e Moskës në skenën ndërkombëtare.
"Ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të mbrojtur interesat tona në çdo fazë specifike, çdo ditë në punën tonë praktike, në një gamë të gjerë frontesh, duke filluar me atë financiar, ekonomik, të transportit, teknologjik dhe natyrisht në frontin e operacionit ushtarak special, sepse shumë gjëra do të varen nga kjo", tha ai.
Lavrov nënvizoi se Moska nuk ka vënë re asnjë përparim drejt një zgjidhjeje për Ukrainën, gati një vit pas samitit në Anchorage të Alaskës, të presidentëve rusë dhe amerikanë dhe asnjë dëshirë për të bindur Ukrainën të pranojë propozimet e Washingtonit.