Kuvendi i Maqedonisë së Veriut shfuqizon qeverinë teknike

Dzihat Aliju
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut votoi për shfuqizimin e qeverisë teknike, raporton Anadolu.
Nga gjithsej 81 deputetë të pranishëm në seancë, 70 votuan "pro", 11 "kundër" ndërsa nuk pati abstenime.
Me këto ndryshime, qeveria teknike do të shfuqizohet pas mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.
Qeveria teknike në Maqedoninë e Veriut u vendos si një masë e përkohshme politike pas Marrëveshjes së Përzhinos të vitit 2015, e arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian (BE) për tejkalimin e krizës së thellë politike në vend.
Qëllimi i saj ishte të siguroheshin zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke kufizuar ndikimin e subjektit qeverisës gjatë fushatës zgjedhore.
Sipas marrëveshjes, qeveria e përkohshme formohej 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare, ku disa poste kyçe u kalonin përfaqësuesve të opozitës.